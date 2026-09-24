Nella Repubblica Democratica del Congo la prospettiva che Félix Tshisekedi si candidi per un terzo mandato presidenziale nel 2028 ha fatto nascere una coalizione chiamata C64, legata agli ex candidati Martin Fayulu e Moise Katumbi. “Il 15 settembre la polizia ha disperso con violenza le proteste dell’opposizione in varie città”, scrive The East African. “È l’ultimo esempio di un modello ricorrente nella politica africana, dove per alcuni leader i limiti costituzionali sono visti come ostacoli, e non garanzie da rispettare”.