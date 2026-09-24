Neuroscienze La regione anteriore e quella posteriore del cervello dei vertebrati e altre specie si sviluppano a partire da due tipi diversi di cellule embrionali, rivela uno studio pubblicato su Nature Neuroscience. Il cervello potrebbe quindi essere il risultato della fusione di due sistemi nervosi separati.
Salute Un uomo affetto da sclerosi laterale amiotrofica (Sla) ha mostrato un miglioramento dei sintomi dopo un trattamento sperimentale basato sugli oligonucleotidi antisenso, piccoli frammenti di materiale genetico che prendono di mira l’Rna prodotto dalle cellule per bloccare la sintesi delle proteine che provocano la morte dei neuroni motori. La terapia, descritta su Med, potrebbe essere applicata anche ad altre malattie neurodegenerative.
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Questo articolo è uscito sul numero 1684 di Internazionale, a pagina 97. Compra questo numero | Abbonati