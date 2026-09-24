La notte del 21 settembre quindici manifestanti tunisini che avevano partecipato a un’iniziativa di sostegno agli attivisti filopalestinesi della Global sumud flotilla ancora detenuti in Tunisia sono stati a loro volta arrestati, scrive Al Jazeera. Due giorni prima a Tunisi si era svolta una marcia di solidarietà con quattro attivisti della flotilla che erano stati arrestati a marzo per aver ricevuto presunti finanziamenti illegali dall’estero nell’ambito della raccolta di fondi per Gaza. Ad agosto i detenuti avevano cominciato uno sciopero della fame per chiedere di essere liberati.