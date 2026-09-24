A contribuire all’aumento delle infezioni, scrive Radio New Zealand, è una pratica chiamata “bluetoothing”, ovvero la condivisione di droghe per via endovenosa in cui una persona assume la sostanza, preleva un campione del suo sangue e poi lo inietta a un’altra persona. La scarsa disponibilità di aghi e siringhe sterili ne ha alimentato la condivisione peggiorando la situazione, spiega il governo. Da anni le Fiji e le altre isole del Pacifico si trovano su una rotta relativamente nuova del traffico internazionale di stupefacenti e l’aumento della tossicodipendenza nella regione ne è un effetto collaterale. Un altro fattore di rischio è l’uso inadeguato e discontinuo del preservativo tra la popolazione sessualmente attiva. Ma l’epidemia sta dilagando anche tra fasce di popolazione non legate a pratiche a rischio. La “trasmissione verticale”, ovvero la trasmissione dell’infezione da una donna incinta infetta al feto, è un altro problema con cui il paese si sta confrontando. Nel 2025 sono nati 59 bambini con l’hiv e 18 sono morti prima di compiere un anno. Le autorità prevedono di ampliare l’accesso a test gratuiti, volontari e anonimi, a terapie antiretrovirali, a farmaci preventivi e a servizi di riduzione del danno per i tossicodipendenti che usano droghe per via iniettiva. ◆