La rivista Nature dedica la copertina al più dettagliato atlan­te dell’attività genica nella corteccia prefrontale mai realizzato, che descrive come cambia l’espressione dei geni nelle singole cellule con l’età e nelle malattie neurologiche e psichiatriche. È il risultato dell’analisi di 6,3 milioni di nuclei cellulari provenienti da 1.494 persone. Il sequenziamento dell’Rna ha permesso di mappare quali geni sono attivi nelle singole cellule di questa regione del cervello, coinvolta nel processo decisionale, nell’autocontrollo e nella regolazione delle emozioni. Il confronto dell’espressione genica di circa 1,3 milioni di nuclei di 284 persone senza diagnosi neurologiche o psichiatriche, dai primi mesi di vita ai 97 anni, mostra un rimodellamento nelle prime fase dello sviluppo, una relativa stabilità nell’età adulta e nuovi cambiamenti dopo i 60 anni. La ricerca apre nuove strade per comprendere il declino cognitivo e individuare bersagli per la cura delle malattie neurologiche e psichiatriche. ◆