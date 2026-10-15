La preistoria dei neandertal non era fatta solo di pietra. Lo testimoniano 597 reperti lignei risalenti a un periodo compreso tra 62mila e 40mila anni fa rinvenuti nel sito di Abric Romaní, in Catalogna. In gran parte si tratta di impronte lasciate nella roccia calcarea che ha avvolto e conservato il materiale. Tra i reperti descritti su Science Advances ci sono 13 manufatti: due lance, bastoni appuntiti, vassoi di corteccia, elementi di strutture e un oggetto simile a una clava. Poiché il legno si decompone rapidamente, questi ritrovamenti offrono una rara testimonianza della varietà degli strumenti e delle capacità tecniche dell’Homo neanderthalensis.