Un sottufficiale dell’esercito norvegese ha raccontato al quotidiano Dagens Næringsliv che durante un’esercitazione militare per la messa in sicurezza dell’aeroporto di Oslo, avvenuta nel settembre 2026, sono state noleggiate senza alcun controllo delle auto di fabbricazione cinese che hanno registrato dati sensibili. Le telecamere a bordo hanno filmato anche i movimenti dei soldati e i codici usati per aprire cancelli e porte.