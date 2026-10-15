Tartarughe La popolazione di tartarughe giganti dell’atollo di Aldabra (nella foto), alle Seychelles, è tornato a crescere. I dati raccolti tra il 2018 e il 2022 mostrano una popolazione di circa 180mila individui.

Benoit Tessier, Reuters/Contrasto

Pinguini Quella che un tempo era la colonia di pinguini più grande del mondo si è ridotta di circa due terzi negli ultimi 15 anni, molto probabilmente a causa degli effetti del cambiamento climatico, sostiene uno studio pubblicato su Current Biology. L’isola vulcanica di Zavodovski, nell’oceano Atlantico meridionale a circa duemila chilometri dalle coste dell’Antartide, ospitava circa 1,2 milioni di uccelli, per la maggior parte pigoscelidi antartici (nella foto). Questa specie è da tempo in declino in gran parte del suo areale perché l’aumento delle temperature marine ha alterato la distribuzione del krill, la sua principale fonte di cibo. Finora la colonia di Zavodovski sembrava essere stata risparmiata dal fenomeno grazie alle fredde acque che circondano l’isola, ma una recente spedizione ha rilevato che il numero di nidi occupati è crollato del 63 per cento rispetto al 2011. La popolazione di eudipti ciuffodorati, una specie di pinguino con una dieta più varia, sembra invece essere rimasta stabile. Secondo i ricercatori il declino dei pigoscelidi è così rapido che la specie potrebbe presto essere considerata a rischio di estinzione.

Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty)

Terremoti A Panamá sono state registrate più di duecento scosse di assestamento, dopo i due terremoti di magnitudo 7,7 e 6,6 che il 9 ottobre 2026 hanno colpito la parte meridionale del paese. Il sisma ha danneggiato 900 case e molte infrastrutture. Non sono stati segnalati morti, ma almeno 27 persone sono rimaste ferite.

Tempeste Il passaggio dell’uragano Simon lungo la costa pacifica del Messico ha causato un morto e l’allagamento di diverse località. Più a nord, la tempesta Rachel ha provocato quattro morti e ha raggiunto anche la California, dove onde alte fino a cinque metri hanno distrutto diversi edifici affacciati sull’oceano. Isaias, il primo uragano della stagione atlantica, ha investito gli Stati Uniti sudorientali, lasciando migliaia di persone senza elettricità. In Florida sono morte sei persone.

Frane Anche l’alluvione che ha travolto la valle del fiume Budi Gandaki, in Nepal, è stata causata dal crollo di un ghiacciaio, come era successo il 26 agosto. Questa volta le autorità sono riuscite a evacuare la zona prima del disastro. Cinque persone risultano comunque disperse e duecento case sono state distrutte.

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