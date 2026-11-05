Palestina Il 2 novembre l’esercito israeliano ha annunciato la fine dell’operazione di 11 giorni a Hebron, in Cisgiordania. Il quartiere in cui vivevano i due palestinesi che il 23 ottobre hanno ucciso due soldati israeliani è stato svuotato dei suoi abitanti.
Sudan Il 1 novembre il governo ha presentato un reclamo contro l’Etiopia all’Unione africana e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo una serie di attacchi letali con i droni. Secondo Khartoum i paramilitari delle Forze di supporto rapido usano il territorio etiope come base per lanciare le loro offensive.
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Questo articolo è uscito sul numero 1690 di Internazionale, a pagina 38. Compra questo numero | Abbonati