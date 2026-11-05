Frequentare la scuola dell’infanzia significa esporsi a una serie quasi infinita d’infezioni virali, spiega la microbiologa spagnola Carmen Muñoz-Almagro su El País. Alcuni fattori, però, possono favorire o ridurre la trasmissione dei virus respiratori: la qualità dell’aria nelle aule, il numero di bambini e bambine per classe e il tipo di attività che si svolgono. A favorire la diffusione dei virus contribuiscono anche alcuni cambiamenti sociali, come l’aumento delle famiglie con un solo genitore, che rendono più difficile tenere a casa i bambini malati. Un modo per affrontare il problema è prevedere congedi lavorativi più flessibili e favorire il lavoro a distanza. ◆