Vero. Le bevande alcoliche possono aumentare la sensazione di fame. “Uno studio del 2017 condotto sui topi ha dimostrato che l’alcol rende più attive alcune cellule nervose del cervello che stimolano l’appetito, chiamate neuroni AgRP”, spiega la nutrizionista tedesca Silke Restemeyer. A questo si aggiunge un altro fattore: l’alcol può interferire con l’azione della leptina, un ormone che contribuisce a regolare il senso di sazietà e che comunica al cervello quando l’organismo ha sufficienti riserve di energia. L’alcol può inoltre influire sui livelli di zucchero nel sangue.

Normalmente, per garantire al cervello e ai muscoli l’energia necessaria, il fegato rilascia continuamente piccole quantità di zucchero nel sangue. Ma quando si bevono alcolici, il fegato è impegnato a smaltirli e il rilascio di zuccheri viene ostacolato. Di conseguenza la glicemia può abbassarsi provocando un’improvvisa voglia di mangiare, soprattutto alimenti ricchi di grassi e carboidrati, come pizza o patatine. Un altro aspetto da considerare è che bere molto alcol può provocare una forte perdita di liquidi e, allo stesso tempo, di sali minerali, rafforzando il desiderio di cibi salati. È per questo che chi ha i postumi di una sbornia tende a preferire una colazione abbondante e saporita. Süddeutsche Zeitung