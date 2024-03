Falso. Anche se l’alcol può sembrare la bevanda perfetta per combattere il freddo, perché crea una sensazione quasi immediata di calore, in realtà riduce la temperatura interna del corpo indipendentemente dalla temperatura esterna e aumenta il rischio di ipotermia. Gli esseri umani percepiscono il freddo quando il sangue defluisce dalla pelle verso gli organi, meccanismo che serve per aumentare la temperatura interna del corpo. Consumare alcol inverte questo processo: provoca la dilatazione dei vasi sanguigni periferici, aumentando il flusso del sangue verso la pelle. È per questo che dopo aver bevuto si avverte una sensazione di calore e molte persone arrossiscono in viso. Si tratta, però, solo di una percezione momentanea e cutanea. Quel calore è poi rapidamente disperso verso l’esterno, raffreddando il corpo ancora più velocemente.