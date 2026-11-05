Inviare un contenuto digitale (meme, reel, post) è uno dei modi più semplici per rimanere in contatto con un’altra persona, scrive The Atlantic. Numerose ricerche mostrano che questa abitudine può rafforzare i legami: può voler dire “ti sto pensando”, ma anche qualcosa di più profondo, perché impegnarsi a scegliere un contenuto che possa piacere all’altra persona aiuta a coltivare la complicità. E anche se qualcuno può trovarlo fastidioso, spesso è solo un tentativo per cominciare una conversazione o mantenere vivo un rapporto.