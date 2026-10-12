Negli Stati Uniti il sottotipo rilevato nella maggior parte dei casi è l’H1n1, mentre la stagione precedente era stata dominata dall’H3n2. I dati di sequenziamento ricavati dai primi casi evidenziano la diffusione di una mutazione nell’H1n1 che sta suscitando una certa preoccupazione tra gli esperti.

“Se la tendenza che abbiamo osservato lungo la costa occidentale degli Stati Uniti sarà confermata, dovremo prendere atto che la stagione influenzale è stata incredibilmente prematura”, spiega Scott Hensley, virologo dell’università della Pennsylvania a Philadelphia.

Secondo gli ultimi dati disponibili, la stagione influenzale nell’emisfero settentrionale sarebbe partita in anticipo, una notizia che potrebbe spingere le autorità sanitarie dei vari paesi a modificare i calendari per le campagne vaccinali. Nel Regno Unito e lungo la costa occidentale degli Stati Uniti la percentuale di persone risultate positive ai test per l’influenza è insolitamente alta per questo periodo dell’anno. In Giappone i focolai registrati ad agosto e all’inizio di settembre hanno portato alla chiusura di alcune scuole in concomitanza con la riapertura dopo le vacanze estive.

I primi dati sono bastati a convincere Rivers a modificare la sua strategia personale d’immunizzazione. In un anno normale, quando la stagione influenzale raggiunge il picco tra dicembre e gennaio, la ricercatrice aspetta fino metà ottobre per fare il vaccino, in modo da massimizzare la protezione. Ma quest’anno ha deciso di farlo in anticipo.

Dato che questi dati fanno riferimento a un numero relativamente ridotto di campioni positivi rispetto a quelli disponibili durante il picco della stagione influenzale, è ancora presto per fare previsioni. “Un inizio precoce non significa necessariamente una stagione più intensa”, spiega James Hay, epidemiologo dell’università di Oxford, nel Regno Unito. Ma “c’è qualcosa che non torna”, ha scritto l’epidemiologa Caitlin Rivers, ricercatrice della Johns Hopkins university a Baltimora, nel Maryland, nella sua newsletter del 27 settembre, intitolata Force of infection.

Di solito l’influenza è causata da una combinazione di tre virus: due sottotipi dell’influenza A, H3n2 e H1n1, e influenza B. Dato che i virus influenzali mutano geneticamente nel corso del tempo e l’immunità delle persone cambia in seguito a contagi e vaccini, è impossibile prevedere quale virus dominerà una determinata stagione. In base ai dati raccolti negli Stati Uniti, nella settimana che si è conclusa il 26 settembre l’H1n1 rappresentava il 96 per cento dei casi positivi, mentre l’H3n2 sfiorava il 4 per cento e il virus dell’influenza B non era stato rilevato.

Si tratta di un grande cambiamento rispetto all’anno scorso, quando era emersa una nuova variante dell’H3n2 chiamata subclade K. La variante era diventata dominante a livello globale perché aveva delle mutazioni che rendevano le persone più vulnerabili al contagio.