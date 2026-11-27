Milioni di testi, immagini, canzoni e video alimentano i modelli d’intelligenza artificiale generativa (ia). Tuttavia, le autrici e gli autori denunciano un uso indiscriminato delle loro opere, cannibalizzate e saccheggiate senza riconoscergli alcun compenso e mettendo in pericolo la loro dignità professionale. Il problema, secondo alcuni osservatori, è anche che con l’ia è difficile fissare un confine chiaro tra il plagio e l’ispirazione alle opere altrui.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che l’Unione europea e i singoli stati stanno cercando un difficile equilibrio tra la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d’autore e la necessità di aiutare le imprese tecnologiche a competere con quelle di Stati Uniti e Cina. I paesi dell’Unione non hanno ancora trovato una linea comune e le pressioni delle aziende, che non vogliono regole troppo stringenti, si fa sentire sia sui parlamenti nazionali sia a livello europeo.