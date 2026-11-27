Nonostante la memoria del calore estivo sia ancora presente nel Mediterraneo – le temperature del mare rimangono sopra la media – la formazione di una massa d’aria fredda sul continente europeo ha fatto sentire i primi vagiti dell’inverno, con nevicate anche nelle pianure a nord delle Alpi.

La neve è tornata a imbiancare le Alpi. Il passaggio di alcune perturbazioni atlantiche ha portato ancora piogge e forti mareggiate lungo le coste tirreniche, mentre il progressivo calo delle temperature ha permesso alla neve di scendere copiosa fino ai 1.500 metri di quota, dal Piemonte alle montagne del Friuli-Venezia Giulia. Gli accumuli più consistenti (30-40 centimetri) sono stati misurati sulle Alpi occidentali di confine e sulle Dolomiti.

Non è niente rispetto a nevicate storiche avvenute in questo stesso periodo, come quella tra il 26 e il 27 novembre 1977, quando una tormenta accompagnata da tuoni e fulmini colpì parte della pianura emiliana e l’Appennino tosco-emiliano, paralizzando l’autostrada del Sole e molte linee ferroviarie.

La prossima settimana è prevista un’ulteriore espansione della massa d’aria fredda continentale, che tenderà a interessare anche l’Italia. Le temperature saranno decisamente inferiori alla norma su tutta la penisola e le precipitazioni, per la presenza di una zona di alta pressione, saranno molto inferiori alla media del periodo.