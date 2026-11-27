“In questo palazzo occupato vivono 70 famiglie. Ci sono 50 bambini, 60 stanze, 10 galline, 3 gatti, 11 cani, 7 orti”. Lo scrive Simona Fiore Pampallona nel testo della fanzine Una casa (Fugazine 2026), che sarà esposta a Funzilla, un festival dedicato alle piccole produzioni fotografiche e alle autoproduzioni, in corso dal 27 al 29 novembre 2026 alla Città dell’altra economia a Roma.

La pubblicazione di Fiore Pampallona ripercorre la storia del Casale de Merode a Roma, un’occupazione abitativa nata nel complesso dell’ex Istituto romano san Michele, nel quartiere di Tor Marancia, a Roma, e delle persone che ci abitano. Uno spazio che negli anni è diventato una possibilità per decine di famiglie in difficoltà. Dal 2005, quando l’edificio è stato occupato, a oggi, “restano circa cinquanta nuclei familiari”, racconta la fotografa, “molti dei quali hanno trascorso lì gran parte della loro vita”.

Fiore Pampallona ci vive da 21 anni, da quasi metà del tempo con i suoi tre figli, e ha ritratto con uno sguardo empatico, rispettoso, lento e costante, momenti di vita quotidiana, alternati a situazioni di attivismo e condivisione: “Ho scattato con la mia Pentax 6x7 fino a quando il mercato delle pellicole non ha stabilito il prezzo a un livello talmente esoso che era impossibile continuare. Ho fotografato in maniera morbosa gli spazi che si modificano. Il piazzale che diventava un campo da calcio, lo scarico di un furgone, un bambino che raccoglieva le margherite. Così come i fiori della mia vicina di casa prima che si appassissero. Ho creduto nell’importanza di mantenere un diario”, racconta.

La fanzine è stata realizzata e curata da Paolo Cardinali, fondatore dell’etichetta Fugazine e cofondatore del festival Funzilla: “Nelle foto di Simona ci sono due sguardi: quello personale e quello politico. Nell’editing ho cercato di preservarli entrambi, valorizzando le immagini più intime, perché penso che il valore aggiunto di questo progetto sia il fatto che Simona viva sulla sua pelle, e da molti anni, sia l’esperienza dell’occupazione sia l’impegno per il diritto alla casa”.

È attraverso pubblicazioni come questa che il festival Funzilla presenta diverse e nuove possibilità per la fotografia stampata. Nato nel 2015 da un’idea di Fugazine e Monkeyphoto, due piccole realtà editoriali romane, il festival ha tenuto la sua prima edizione nel 2016. Da allora è diventato un appuntamento per autori ed editori indipendenti, che possono presentare al pubblico i propri lavori, spesso realizzati in piccole tirature e difficili da trovare nei normali circuiti di distribuzione.