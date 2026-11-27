Ieri, 26 novembre 2026, il senato ha votato la fiducia sull’ennesimo decreto per l’ex Ilva, mentre il gruppo indiano Jindal ha rilanciato e promesso 7,5 miliardi di investimenti. Ieri sono anche passati nove anni dalla morte di Alessandro Leogrande. La sera del 26 novembre 2017 a Roma, una domenica, ebbe un malore improvviso; aveva quarant’anni. Il padre Stefano, dando la notizia, ricordò il suo lavoro “in difesa degli ultimi e dei ferocemente sfruttati”. Oggi Alessandro avrebbe quarantanove anni, e sarebbe ancora, come è sempre stato, il più giovane (più coraggioso, più intuitivo) e il più maturo (più cosciente, più scrupoloso, più capace di avere uno sguardo lungo sulle cose). In vent’anni di lavoro Leogrande scrisse moltissimo, e molto delle stesse cose: Taranto, fabbrica e città, i braccianti stranieri, i vivi e i morti tra l’Albania, la Libia e l’Italia, una sinistra confusa e pavida. Commemorare questo anniversario disumano può voler dire fare il punto su questi temi, spesso su queste lotte, ovviamente molto peggio di come avrebbe fatto lui. Per provarci sono andato a riaprire la posta. Tra il settembre 2006 e l’estate del 2017 Alessandro mi scrisse qualche centinaio di email, e moltissime hanno un oggetto di due o tre parole: pezzo ilva, pezzo caporalato, pezzo blocco navale, pezzo pd, reportage albania, kater e lampedusa. Dentro ci sono un allegato e tre righe. La prima che trovo è del 25 settembre 2006: un articolo su Melfi, con un box e delle foto; gli era venuto più lungo del previsto e faceva fatica a tagliarlo. Sono stato per anni uno di quelli che leggevano i suoi articoli prima che uscissero, per un’antologia di minimum fax, per il blog minima&moralia (ce ne sono più di cento) e poi per Internazionale, e rivedere quell’elenco oggi fa un effetto tenero e ruvido al tempo stesso, dice quanto manca e quanto paradossalmente c’è: quell’elenco somiglia all’indice dei giornali di stamattina.

Una questione di centimetri

Alessandro Leogrande aveva studiato al liceo Archita di Taranto. Arrivò a Roma nel 1996, si laureò in filosofia alla Sapienza con una tesi sulla critica sociale in Michael Walzer. Il sottotitolo era “una questione di centimetri”: per Walzer chi critica una società non le parla da un altrove, ma standole a pochi centimetri di distanza. Tutto il lavoro di ricerca e di impegno che avrebbe intrapreso dopo muoveva da quella posizione di storico del presente. Per dieci anni fu vicedirettore della rivista Lo Straniero di Goffredo Fofi; scrisse per il Corriere del Mezzogiorno, per il manifesto, per Pagina 99, per Internazionale, condusse trasmissioni a Radio 3. La sua biografia, bellissima ma anche sottodimensionata per il suo valore, racconta una generosità che oggi è difficile replicare. Su come farsi chiamare aveva un’idea precisa. Il 3 aprile 2015, mandando a Internazionale un articolo sul sindacato, in fondo all’email chiedeva “una sola cosa”: di essere descritto come “giornalista e scrittore”. Non solo perché era più in linea con quello che faceva, spiegava, ma perché segnava “uno sguardo di sbieco” sulle cose che raccontava; ancora una questione di centimetri. I suoi libri sono capitoli di un’unica inchiesta: Un mare nascosto (2000) su Taranto, Le male vite (2003) sul contrabbando di sigarette in Puglia, Nel paese dei viceré (2006) sulla nonviolenza dopo Genova, e poi Uomini e caporali (2008), Il naufragio (2011), Fumo sulla città (2013), La frontiera (2015). E due antologie sul calcio, la cura degli scritti di Rodolfo Walsh e di Carlo Pisacane, due libretti d’opera. Anche in questi giorni con la difficoltà di poter dire qualcosa di sensato sull’Ilva, mi viene da dire che ci vorrebbe un’analisi o almeno un editoriale di Leogrande. In assenza, mi vado a rileggere quelli vecchi. Per ragionarci lui risaliva alla posa della prima pietra dell’Italsider, il 9 luglio 1960; come del resto per capire i caporali di oggi, risaliva a un eccidio di braccianti del 1920. Al tempo del giornalismo dell’indignazione just in time, delle semplificazioni che riducono le tensioni a bipolarità, Leogrande spiegava, seguiva le ipotesi, le vagliava, le scartava, amava la fecondità delle aporie e delle vie ermeneutiche strettissime. I suoi maestri erano i meridionalisti che avevano scelto una parte senza troppa retorica, Gaetano Salvemini, Tommaso Fiore, Rocco Scotellaro, Danilo Dolci; e poi i maestri antinazionalisti, Aldo Capitini, Alexander Langer, Goffredo Fofi. Le email di scrupolo, le telefonate in cui discutevamo gli articoli, le intuizioni che ci venivano, gli venivano – siamo giusti – mentre parlavamo. Ottobre 2014: da un articolo sui reparti confino dell’Ilva toglie un dettaglio su certe schede dell’Iri, perché è incerto, ed è “meglio non rischiare”. Giugno 2015: di un articolo che ho rimaneggiato io accetta tutto, e leva una parola sola, l’aggettivo grave.

L’ex Ilva

Il suo libro su Taranto, Fumo sulla città, una pietra miliare della saggistica italiana, è fatto di tre strati, datati 2000, 2007 e 2013. I primi due raccontano Giancarlo Cito, il padrone di una tv locale diventato sindaco nel 1993 e poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. La prima volta che ne avevamo parlato era per un testo su Il corpo e il sangue d’Italia, un’antologia di saggi: è uno dei suoi articoli più clamorosi, un personal essay in cui riesce a riconoscere un fenomeno politico al tempo stesso irriducibile e paradigmatico, il “citismo”. Mi girò l’articolo il 18 giugno di quell’anno, avvertendomi che a Taranto, alla fine, era “successo di tutto, veramente di tutto”. Il terzo strato comincia il 26 luglio 2012, il giorno in cui la magistratura sequestrò l’area a caldo dell’Ilva. Tre giorni dopo, alle otto di mattina, Alessandro aveva già montato “a mo’ di diario” gli articoli scritti in quelle ore per il Corriere del Mezzogiorno, e me li mandava per minima&moralia. I numeri che riporta poi nel libro erano questi: circa 12mila dipendenti diretti, il 75 per cento del pil della provincia, il 40 per cento del fabbisogno nazionale di acciaio; e, dall’altra parte, le perizie epidemiologiche, che attribuivano all’inquinamento dello stabilimento 386 morti e 237 casi di tumore maligno. Davanti al conflitto tra lavoro e salute rifiutava, anche qui, tutte le scorciatoie, e stava a sentire tutti: gli operai ai cancelli alle sei di mattina, i sindacalisti della Fiom, il vecchio professore di filosofia del suo liceo convinto che il ciclo dell’acciaio fosse finito. Non credeva a chi diceva che non si poteva toccare niente: il ricatto occupazionale era esattamente ciò che aveva permesso ai Riva di gestire la fabbrica in quel modo, fino al reparto-confino della palazzina Laf, dove gli impiegati sgraditi venivano chiusi per otto ore al giorno senza fare niente (ne scrisse anche per Internazionale, nell’ottobre 2014; è l’articolo esemplare, da cui tolse le schede dell’Iri). E non credeva a chi sognava il ritorno alle cozze e al turismo per una città industriale di duecentomila abitanti. Guardava alle tedesche Duisburg e Linz, dove le acciaierie erano state risanate. Chiedeva un intervento forte dello stato, visto che la privatizzazione era fallita. E temeva soprattutto una cosa: che pur di non chiudere si consegnasse lo stabilimento a un padrone peggiore. Cosa che, oggi lo sappiamo, è successa. Nel maggio 2014 mi invitò a discutere del libro a Roma in una biblioteca ministeriale di via XX settembre (quanto cavolo vorrei avere quella registrazione; fu una lezione memorabile, perfetta nell’argomentazione e nella ricostruzione storica) e mi scrisse che più che di Cito avremmo dovuto parlare di come si raccontano i nodi industriali in uno scenario di fatto “post-industriale e post-politico”. È la definizione più esatta che si possa avere del paradigma di Taranto. Nel giugno 2015, quando all’Ilva si tornò a morire di lavoro, mi girò due suoi articoli per il Corriere della sera e mi avvertì che la settimana dopo la situazione sarebbe diventata “molto calda”. Gli dispiaceva di non poter scendere prima del 20 luglio, per scrivere dal posto. Da Roma, diceva, poteva comunque intervenire. Si capiva che per lui non era la stessa cosa. Nel gennaio 2016, in una lunga storia di Taranto scritta per Pagina 99, aveva tirato le somme. Chiunque fosse il proprietario, la città doveva uscire dalla monocultura siderurgica. Ma alternative concrete non se ne vedevano, e nemmeno compratori. Oggi siamo in un contesto simile, se non peggiore. I Riva non ci sono più da un pezzo, la ArcelorMittal è arrivata e se n’è andata, e ha lasciato un disastro, forse apposta, per eliminare una possibile concorrenza (chissà se Alessandro l’avrebbe intuito, sicuramente l’avrebbe denunciato). A luglio la corte d’appello di Milano, su richiesta di undici cittadini di Taranto – dieci adulti e un bambino – e dell’associazione Genitori tarantini, ha ordinato di chiudere l’area a caldo entro novanta giorni; alla fine di ottobre la cassazione ha respinto i ricorsi dei commissari; il 3 novembre sono cominciate le operazioni di spegnimento di una fabbrica il cui primo altoforno era entrato in funzione il 21 ottobre 1964. La cassa integrazione straordinaria è stata chiesta per un massimo di 8.622 lavoratori. Per quello che resta ci sono due offerte, della Jindal e della Arvedi, e tutte e due ora parlano di forni elettrici. A Potenza invece sta per cominciare il processo sui controlli ambientali mancati tra il 1995 e il 2012: tra gli imputati ci sono Fabio e Nicola Riva e l’ex presidente della regione Nichi Vendola. Nessuno può dire che cosa ne avrebbe scritto, certo, però non si può evitare di riconoscere che la grande fabbrica finisce nel modo che lui temeva: non per una decisione di politica industriale presa a tempo debito, ma per sfinimento, dopo quattordici anni di decreti, con i giudici a fare quello che i governi non hanno fatto e il dopo ancora da inventare. Cito è morto l’11 maggio 2025; alle comunali di due settimane dopo suo figlio Mario ha preso lo 0,96 per cento.

Il caporalato

Uomini e caporali parte da una domanda semplice: dove sono finiti i braccianti polacchi scomparsi nella Capitanata? A metà degli anni duemila migliaia di lavoratori dell’est arrivavano nel Tavoliere delle Puglie per la raccolta del pomodoro e finivano in casolari isolati dove i caporali, spesso loro connazionali, si tenevano la paga e picchiavano chi protestava; alcuni non sono più tornati a casa. Quando il giornale dei polacchi in Italia pubblicò la lista dei dispersi, una novantina di nomi rimase senza risposta. Leogrande seguì l’inchiesta dei carabinieri, chiamata Terra promessa, e il processo di Bari, che il 22 febbraio 2008 si chiuse con una sentenza che Leogrande stesso definì storica: condanne per associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù. Nell’estate di quello stesso anno, al posto dei polacchi, nei casolari c’erano migliaia di romeni; cambiavano le nazionalità, non il sistema. Il libro ha però un secondo binario. Nel luglio 1920, alla masseria di Marzagaglia, vicino a Gioia del Colle, i proprietari spararono sui braccianti venuti a farsi pagare la giornata, facendo sei morti. Tra gli agrari coinvolti c’erano il bisnonno e il trisavolo di Leogrande; non andarono di persona, mandarono un uomo armato. Lui lo scoprì, lo scrisse, e usò questa storia vecchia, personale e collettiva, come chiave di tutto: lo sfruttamento nelle campagne del sud non è un residuo arcaico né un’emergenza portata dagli stranieri, è una storia di (ogni) famiglia. L’ultimo capitolo si intitola “L’assenza della lotta”, e dice che quella lotta prima o poi arriverà, in un’Italia già multirazziale, lungo linee del fronte che ancora non si vedono. Nel 2008 il reato di caporalato non esisteva: un disegno di legge del governo Prodi era decaduto con la fine della legislatura, e i magistrati dovevano ricorrere alla riduzione in schiavitù, che era molto più difficile da provare. Nel luglio 2015 Paola Clemente morì nelle campagne di Andria. Alla fine di agosto Alessandro mandò a Internazionale un articolo sul caporalato in Puglia, scusandosi perché gli era venuto più lungo del previsto, diecimila battute; ma, scriveva, “la questione è molto complessa”. Il giorno dopo dalla redazione gli chiesero conferma di un dato che sembrava un refuso: 3,50 euro per riempire un cassone da tre quintali di pomodori. Non era un refuso. La legge arrivò nell’ottobre 2016. Nel marzo 2017, dopo l’incendio che aveva ucciso due braccianti maliani nel “gran ghetto” di Rignano, scrisse su Internazionale che la battaglia culturale era stata vinta, quella politica no. Sgomberare le baracche non serve se non si toccano i trasporti, i prezzi imposti dalla grande distribuzione, l’assenza di diritti di chi raccoglie: il ghetto è la conseguenza del caporalato, non la causa. Il suo lavoro di denuncia e analisi è stato fondamentale ma non è davvero bastato. Il settimo rapporto dell’osservatorio Placido Rizzotto della Flai Cgil del 2024 conta circa duecentomila lavoratori irregolari in agricoltura e una retribuzione mediana di circa seimila euro lordi all’anno. Nel giugno del 2024, vicino a Latina, Satnam Singh, 31 anni, è stato abbandonato davanti alla sua casa con un braccio amputato da un macchinario. L’8 luglio 2026 la corte d’assise ha condannato a sedici anni il suo datore di lavoro, Antonello Lovato, per omicidio volontario. La legge c’è, i processi si fanno, ma il resto – i ghetti, i furgoni, il prezzo del pomodoro – è dove Leogrande l’aveva lasciato. Anche se le cose non cambiano, o proprio perché le cose non cambiano, vanno raccontate. Mi sarebbe piaciuto accompagnarlo a Latina, alla manifestazione per Singh, e poi nei giorni successivi a vedere come avrebbe lavorato agli articoli per Internazionale o per un libro.

Il Mediterraneo

Il 28 marzo 1997, venerdì santo, una motovedetta albanese carica di persone in fuga da Valona, la Kater i Rades, viene speronata nel canale d’Otranto dalla corvetta Sibilla della marina italiana, che vuole impedirle di raggiungere la Puglia. Leogrande non ha ancora vent’anni: quattordici anni dopo, con il reportage-inchiesta del Naufragio, ricostruirà gli ordini, le manovre di “harassment”, le comunicazioni in cui la barca è chiamata bersaglio, il processo, e soprattutto le persone. In fondo al libro c’è l’elenco delle vittime; trentuno sono ragazzi sotto i sedici anni. Il punto politico era terribile allora e lo è oggi, alle soglie della nuova campagna elettorale: quella politica di contenimento dei profughi non l’aveva decisa la destra, ma l’aveva promossa il primo governo Prodi. In questi giorni si stilano le bozze dei nuovi programmi sull’immigrazione. Saremo all’altezza dei lutti collettivi che Leogrande raccontava quindici anni fa? O saremmo ancora responsabili dei lager in Libia, degli speronamenti sulle coste nordafricane? Nella Frontiera si allarga lo sguardo. Il libro si apre con i sommozzatori che recuperano i corpi del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 – più di 360 morti, quasi tutti eritrei – e per ventinove capitoli segue le rotte all’indietro: la dittatura di Isaias Afewerki e i fantasmi del colonialismo italiano, i sequestri nel Sinai, i trafficanti, gli afgani bloccati a Patrasso, la rotta dei Balcani, i neonazisti di Alba dorata in Grecia, un ambulante pachistano di ventotto anni ammazzato per strada a Tor Pignattara. Come gli storici per Marc Bloch, che si travestono da orchi perché sentono puzza di carne umana, anche Leogrande amava le inchieste che erano incontri: Shorsh, curdo, che gli mostra le immagini della strage di Halabja; Hamid, somalo, che ha perso un fratello nel viaggio; Gabriel, eritreo, uno dei pochi a dirgli che il suo nome può scriverlo. La frontiera, scrive, non è un luogo: è una linea fatta di infiniti attraversamenti, che dopo la caduta del muro di Berlino passa in mezzo al Mediterraneo. Il libro finisce a Roma, con delle pagine memorabili sul Martirio di san Matteo di Caravaggio: un quadro sulla violenza e su chi la guarda, e su che cosa vuol dire vedere, e ancora, su che cosa vuol dire, avendo visto, non fare niente. È la domanda che attraversa anche le pagine sul passaggio da Mare nostrum, l’operazione di soccorso varata dopo Lampedusa, a Triton, ispirata a una politica che provava un po’ a cambiare strategia e senso politico. Anche queste date stanno nella posta. Quattro giorni dopo Lampedusa mi girava un articolo uscito sul manifesto, con l’oggetto “kater e lampedusa”: per lui le due stragi erano la stessa storia, a sedici anni di distanza. E il 20 aprile 2015, la mattina dopo il naufragio in cui nel canale di Sicilia morirono almeno ottocento persone, alle otto e nove arrivò una email con un allegato che si chiamava “blocco navale”. Sul blocco navale, quello del 1997, aveva scritto un libro; non gli bastava la prospettiva emergenziale ma nemmeno quella del presente. “Ciao”, diceva in un’email, “sto leggendo giornali e siti di destra, ed è impressionante questo mito leghista del ‘blocco navale’. È impressionante il seguito, intendo.Che ne dite di un pezzo secco su come il concetto si è originato nella politica italiana a partire dagli anni novanta? Le stragi che ha fatto? Perché è inefficace?”

Oggi gli sbarchi si sono molto ridotti: 29.018 persone dall’inizio dell’anno, contro le 63.260 dello stesso periodo del 2025, dice il Viminale. I morti invece non sono diminuiti. Alla fine di settembre, secondo Unhcr, Oim e Unicef, i morti e i dispersi nel Mediterraneo centrale erano già circa mille: uno ogni 23 persone arrivate, quando un anno prima era uno ogni 60. Più di 17mila persone, fino a metà settembre, sono state intercettate in mare e riportate in Libia. Dal 2014 i morti documentati su quella rotta sono quasi 27mila. E tra chi sbarca gli eritrei sono ancora più di tremila, uno su dieci.

L’Albania

Per un ragazzo pugliese dell’età di Alessandro l’Albania non era l’estero, ma quello che arrivava dal mare. Leogrande aveva quattordici anni quando, nell’agosto 1991, la nave Vlora entrò nel porto di Bari. Da allora si interessò a quello che accadeva dall’altra parte dell’Adriatico. Per Il naufragio andò più volte a Valona, incontrò i sopravvissuti e i familiari dei morti, visitò il cimitero dove sono sepolti. E quando i familiari chiesero che il relitto della Kater i Rades tornasse a Valona come monumento, sostenne la richiesta sul Corriere del Mezzogiorno. Non gli interessava solo la tragedia, ma la dignità delle persone, e soprattutto la soggettività di chi rivendica i diritti. Nel gennaio 2011 raccontò una traversata in traghetto da Valona a Brindisi: da poche settimane gli albanesi potevano entrare nell’Unione europea senza visto, i passeggeri avevano biglietto e passaporto in regola, e al porto furono trattati come clandestini, insultati da un ispettore. Nel 2015 entrò nel grande bunker costruito sotto Tirana tra il 1972 e il 1978 per la dirigenza di Enver Hoxha, riaperto l’anno prima come museo. Scrisse che l’Albania nuova era cresciuta sulla negazione di quel passato, e ricordò che la sinistra italiana fedele a Mosca aveva voltato le spalle a Tirana. Quel reportage me lo mandò il 6 luglio, dopo una telefonata; tagliò due pagine dalla parte centrale, e poi volle aggiungere due righe in fondo per spiegare meglio perché i rom, percepiti come filoserbi, erano stati in gran parte cacciati dal Kosovo. Poi nei mesi successivi tornò sull’Albania considerandola un esempio e un paradigma della nuova Europa del centro e delle periferie, della governance neoliberista e dei nazionalismi ciclici: un articolo su Edi Rama, un testo dello scrittore Fatos Lubonja… Alla fine di quell’anno progettò un libro con gli scritti albanesi di Alexander Langer: è uscito postumo nel 2019, a cura di Giovanni Accardo. Il suo libretto sulla Kater, musicato da Admir Shkurtaj, era andato in scena alla Biennale di Venezia nel 2014.

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C’è poi un capitolo della Frontiera che oggi si legge in un altro modo. Si intitola “San Foca 2002” e racconta il Regina Pacis, in Salento: un centro nato per accogliere gli albanesi sbarcati sulle coste pugliesi e diventato un luogo di detenzione per stranieri da espellere, dove chi tentava la fuga veniva ripreso e punito. Leogrande ci entrò con una delegazione. Il direttore, un sacerdote, fu condannato in via definitiva; il centro fu chiuso. Dal 2018 a Tirana c’è una strada con il nome di Alessandro Leogrande. L’Albania è candidata all’ingresso nell’Unione dal 2014: tutti e 33 i capitoli del negoziato sono aperti, quattro sono stati chiusi in via provvisoria, e il governo di Edi Rama punta al 2030, nonostante le proteste di studenti e non solo. Intanto, dall’ottobre 2024, l’Italia ha aperto proprio in Albania due centri per migranti, a Shëngjin e a Gjadër. Non ci possono entrare i giornalisti, nemmeno in delegazione. I giudici non hanno convalidato i primi trattenimenti; dal marzo 2025 Gjadër è un centro per i rimpatri, e fino a giugno di quest’anno sono state trasferite lì circa 620 persone. Negli anni novanta erano gli albanesi a finire nei centri pugliesi, oggi è l’Italia a portare in Albania gli stranieri che non vuole.

La sinistra, il Pd

Leogrande era di sinistra nel senso più impegnativo: pensava che la sinistra dovesse essere all’altezza della sua storia di lotte: Di Vittorio, Pisacane, Dolci, scioperi, mobilitazioni, controinformazione… Per questo ne scriveva senza indulgenza. Nel giugno 2009, quando il Partito democratico aveva meno di due anni, sostenne che il pericolo maggiore non era la forza di Berlusconi ma il crollo politico, culturale e sociale delle opposizioni, e che il nuovo partito era nato già in crisi: senza un pensiero suo sull’immigrazione e sui diritti di cittadinanza, senza una morale laica. Portava come esempio un sindaco del Pd che aveva appena separato le linee degli autobus per bianchi e neri. Il decoro, la gentrificazione, il razzismo della turistificazione: come ne avrebbe parlato? Nel 2014, sullo Straniero, smontò la postfazione di Matteo Renzi a Destra e sinistra di Norberto Bobbio. Sostituire la coppia uguaglianza e disuguaglianza con quella innovazione e conservazione, scrisse, voleva dire cancellare le disuguaglianze reali del paese e affidare la giustizia al mercato. Contro la tenaglia tra i governi di larghe intese e la struttura “comico-autoritaria” del movimento di Beppe Grillo chiedeva una terza via. Nel 2015, su Internazionale, analizzò il Pd dal basso: forte a palazzo Chigi, debolissimo in periferia, dove le primarie ad Agrigento le vinceva un imprenditore grande elettore di Berlusconi e in Campania Vincenzo De Luca, e dove il radicamento territoriale era ormai in mano ai potentati locali. E non dimenticava che molte delle cose peggiori erano state fatte, o lasciate fare, dai suoi amministratori: il pattugliamento del canale d’Otranto, i silenzi sull’Ilva. Poi vennero l’Italicum, le liste di De Luca in Campania piene di candidati impresentabili, la relazione di Barca. Una delle ultime email che ho di Leogrande è del 15 luglio 2017: mi inoltrava, senza una riga di commento, un pdf appena ricevuto dall’ufficio stampa della Feltrinelli. Oggetto: Renzi. Come a dire: che possiamo fare? Oggi segretaria del Pd è Elly Schlein, eletta nel 2023 alle primarie aperte dopo aver perso il voto degli iscritti. Il partito sta nel “campo largo”, con il Movimento 5 stelle e Alleanza verdi e sinistra, che farà le primarie entro febbraio per le elezioni del 2027; i sondaggi lo danno intorno al 21 per cento, con il centrodestra avanti di un paio di punti. La legge sulla cittadinanza è ancora quella del 1992: il referendum dell’8 e 9 giugno 2025 per dimezzare gli anni di residenza richiesti si è fermato al 30,6 per cento di affluenza. In uno degli ultimi editoriali dello Straniero, “Futuro: la nuova cittadinanza”, Leogrande ricordava che una parte crescente del paese non aveva nessuna rappresentanza politica. Non ce l’ha ancora.

Gli altri fronti

Il resto del suo lavoro è il mondo: un altro, possibile. C’è Genova: quello che i giorni del G8 del luglio 2001 avevano lasciato, lo chiamava “il seme sotto la neve”, e i suoi scritti su quel movimento sono usciti postumi nel 2021. C’è il sindacato. Nell’aprile 2015, quando Maurizio Landini, allora alla guida della Fiom, lanciò la coalizione sociale contro il governo Renzi, Alessandro andò a guardare i numeri: a Melfi – di Melfi parlava anche il primo articolo che trovo nella posta – la Fiom aveva 250 iscritti su settemila dipendenti; all’Ilva, alle elezioni delle Rsu del 2013, era arrivata quarta, dietro anche all’Usb. Movimento d’opinione o rappresentanza, si chiedeva, “capannone per capannone, call center per call center”? Landini allora ripeteva che sarebbe rimasto a fare il sindacalista; dal 2019 guida la Cgil, e il 12 novembre ha ripetuto che alle elezioni non si candiderà. E c’è la logistica, dove la lotta di cui Uomini e caporali lamentava l’assenza era cominciata davvero. La notte del 14 settembre 2016 Abd Elsalam Ahmed Eldanf, 53 anni, facchino egiziano, fu travolto da un tir durante un picchetto dell’Usb davanti alla sede della Gls di Piacenza; per la procura non c’era nessun picchetto. Un mese dopo Alessandro incontrò il fratello di Eldanf, Elsayed, che in Italia aveva cominciato raccogliendo pomodori in Sicilia: su 140 dipendenti, gli disse, non c’era un italiano. Sul punto più delicato, da dove fosse uscito il camion, prima di scrivere si era “confrontato con altri”. Nel 2020 il camionista è stato assolto in primo grado; due anni dopo, sempre in primo grado, sono stati condannati tre di quelli che il giorno seguente avevano protestato a Bologna. C’è il meridionalismo, che per lui era il contrario del lamento: contro il pensiero neoborbonico, che vedeva diffondersi anche nella sua città, sosteneva che le colpe delle classi dirigenti del sud fossero più gravi di quelle di qualunque colonizzatore venuto da fuori. C’è la criminalità pugliese, dal contrabbando alle mafie dell’Adriatico. Il 19 maggio 2012 una bomba davanti a una scuola di Brindisi uccise Melissa Bassi, sedici anni. Il giorno dopo mi scrisse: “ieri ero a brindisi davanti alla scuola”. In allegato c’era un articolo fatto quasi solo di domande, mentre intorno si moltiplicavano le certezze nefaste di chi parlava di terrorismo; non amava i Capote e i Pasolini presi come feticci o amuleti per indovinare piste di ricerca senza studiare veramente i luoghi e le carte.

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C’è la destra. Nel 2010 avvertì che la Lega aveva radici abbastanza solide da sopravvivere a Berlusconi, e aveva ragione, anche se quella di oggi, staccata dal nord e spostata a destra, è un altro partito. Chissà cosa avrebbe detto di Vannacci: sapeva riconoscere e analizzare in modo incredibilmente acuto i movimenti politici nascenti, nella loro fase embrionale, confusa, o opaca. Non era profetico come si dice degli amici intelligenti o degli autori straordinari scomparsi prematuramente. Ma ragionava sulle condizioni materiali dei processi storici e politici: il 3 giugno 2015 mi scrisse che, “a differenza di molti”, era convinto che Salvini al sud avesse mostrato crepe profondissime e che non avrebbe mai soppiantato il berlusconismo. Aveva capito come funzionano sia le clientele che le economie in crisi. C’è il razzismo di provincia. Il 5 luglio 2016, a Fermo, un ultrà della Fermana, Amedeo Mancini, colpì con un pugno Emmanuel Chidi Nnamdi, nigeriano di 36 anni scappato dalle violenze di Boko haram, dopo aver chiamato “scimmia africana” la sua compagna. Emmanuel morì il giorno dopo. Alessandro ci andò quando Mancini aveva patteggiato quattro anni e il processo mediatico sembrava chiuso. Lesse il dispositivo come un gioco di “pesi e contrappesi”, e raccontò la zona grigia tra gli ultrà vicini al gruppo di estrema destra CasaPound e la città dei notabili, dove la parola d’ordine era “abbassare i toni”. Il reportage uscì il 18 marzo 2017 e finiva con una frase di Peppino Buondonno, della sinistra fermana: il problema non è Amedeo, “ma gli Amedeo di domani”. Meno di due mesi dopo Mancini era libero. Ci sono i Balcani: il reportage da Sarajevo a venticinque anni dall’inizio dell’assedio, e la storia di Vito Alfieri Fontana, l’ingegnere barese che fabbricava mine antiuomo e poi andò a toglierle. E c’è il calcio, a cui dedicò due antologie. Del resto basta scorrere gli oggetti delle altre email per vedere quanto era largo il campo: orwell, weil, gramsci, colonialismo, call center, olimpiadi, cinque stelle, sindacato, matera, svimez.

Quello che resta

Nell’agosto 2017 Leogrande andò a Buenos Aires. Lavorava a un libro sull’ultima dittatura argentina, sulle tracce di un cappellano militare accusato di aver partecipato alle torture a San Rafael, nella provincia di Mendoza: di nuovo una storia di violenza e di chi sta a guardare. Non era un interesse improvviso: l’anno prima aveva curato gli scritti di Rodolfo Walsh, il giornalista ucciso dai militari nel 1977. Ne restano un reportage per Internazionale, un’anticipazione su Pagina 99, gli appunti. A settembre andò in scena al Teatro di Roma un suo testo che incrociava la Capitanata e l’Ilva; il 12 novembre il Sole 24 Ore pubblicò la sua intervista allo scrittore norvegese Dag Solstad. Nella mia posta il suo nome compare per l’ultima volta in agosto, in uno scambio collettivo tra i consulenti del Salone del libro di Torino. Dopo sono usciti i postumi: Dalle macerie (2018), le cronache meridionali curate da Salvatore Romeo; il Dialogo sull’Albania con Alexander Langer (2019); Gli anni dello Straniero, curato da Nicola Villa (2021); La frontiera raccontata ai ragazzi con Nadia Terranova (2021). Michele Riondino ha tratto da Fumo sulla città il film Palazzina Laf (2023) e glielo ha dedicato. C’è un premio di giornalismo narrativo che porta il suo nome. E nel 2026 sono usciti due libri di studio: il volume collettivo Alessandro Leogrande fra letteratura e inchiesta, curato da Marco Gatto e Bernardo De Luca per Carocci, e il saggio di Gatto Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande, pubblicato da Altreconomia. Proprio Gatto indica il rischio più serio, a quasi dieci anni di distanza: che di Leogrande resti solo l’icona. Il giornalista buono, lo scrittore degli ultimi. Sarebbe un modo di non leggerlo. I suoi libri non chiedono commozione ma verifica: prendere una per una le cose che ha scritto e andare a vedere a che punto sono.

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Dei buoni, del resto, diffidava lui per primo. Il 4 aprile 2014 girò a minima&moralia, “se volete continuare il dibattito”, la sua recensione per Pagina 99 del romanzo I buoni di Luca Rastello (un fratello per la generazione di Leogrande, anche lui morto giovane): un libro sull’ideologia del bene e su chi, occupandosi dei disastri umani, finisce per collocarsi “al di là di ogni possibile critica”. Il discorso, scriveva, riguarda chiunque si occupi di quei mali, “anche nei giornali”; il modo migliore di leggerlo era rivolgerne le critiche innanzitutto contro se stessi. Senza per questo credere impossibile un bene autentico. Di Alessandro, oggi, non mancano gli articoli, che si possono rileggere quasi tutti. Manca il metodo, cioè il tempo: il tempo di restare su una storia per anni, di tornare a Valona, di leggere gli atti di un processo, di togliere un aggettivo. È un tempo che i giornali non pagano più, che la politica non concede più, e che noi per primi abbiamo smesso di pretendere. Di Leogrande manca l’ottimismo della ragione. Del resto la fabbrica si spegne senza che nessuno abbia preparato uno straccio di dopo. I braccianti hanno una legge e gli stessi ghetti. Nel Mediterraneo si parte di meno e si muore di più. Gli stranieri sono spediti in Albania dentro lager in franchising. La sinistra discute di chi deve guidarla. Molte delle sue email finivano con la stessa frase, prima della firma: “per ogni cosa sono qui”. Lo scriveva a me, lo scriveva in redazione, lo scriveva sempre, ed era vero: rispondeva, correggeva, richiamava, partiva. Da nove anni non è più qui. Le cose che ha raccontato, invece, sono ancora tutte qui. ◆