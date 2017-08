Prove tecniche di revisionismo in Argentina

Visto da fuori, il Casino de oficiales a Buenos Aires appare come una palazzina bianca, dozzinale, composta da due ali che si aprono intorno a un corpo centrale. Tinteggiato da poco, è immerso nel verde, tra alberi alti e frondosi, al margine estremo di quella che un tempo fu la Escuela de mecánica de la armada, più comunemente nota come Esma. Durante la dittatura militare che insanguinò l’Argentina tra il 1976 e il 1983 fu uno dei principali centri illegali di sequestro, detenzione, tortura e sparizione degli oppositori politici gestito dalla marina. In un angolo dell’Esma c’è anche Campo de mayo, una struttura relativamente piccola, disposta su tre piani. Insieme formano il più grande luogo di desaparición forzada (sparizione forzata) della capitale. Da qui, si calcola, passarono almeno cinquemila persone, che in maggioranza furono poi eliminate con i voli della morte: i loro corpi, coscienti o anestetizzati, venivano gettati in mare dagli aerei al largo della costa. Nel gergo cifrato dei militari, i voli erano definiti “trasferimenti”.

I centri clandestini disseminati nel paese furono più di 500 e fecero scomparire trentamila persone, per lo più tra i 16 e i 35 anni. E se queste cifre non servono certo a spiegare cosa fu nel dettaglio il terrorismo di stato, permettono almeno di avvicinarsi a due sue caratteristiche fondamentali. L’operazione di “annichilimento della sovversione” fu condotta in maniera sistematica, capillare, ossessiva a Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza fino alle più sperdute città della vastissima provincia argentina, e – per metterla in piedi e portarla a termine – richiese non solo il coinvolgimento delle forze armate, della polizia, dei tribunali, ma anche di settori più ampi della società.

Una cappa plumbea di sospetti, denunce, delazioni si creò accanto a una vita che, per molti, continuava a scorrere nella più assoluta normalità. In secondo luogo, la repressione ebbe un carattere fortemente generazionale. Si abbatté su una parte consistente di quella generazione che – a metà degli anni settanta, quando non già prima del ritorno in patria di Juan Domingo Perón nel 1973 – aveva abbracciato la militanza politica nelle formazioni comuniste, guevariste o peroniste di sinistra, tanto che, nell’involuzione retorica dei teorici della dittatura, gioventù e sovversione finiscono spesso per essere termini interscambiabili.