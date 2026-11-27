Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

Il mio futuro marito è un uomo cis di 25 anni. Io sono una donna cis di 30. Stiamo insieme da due anni. Ho conosciuto i suoi genitori l’anno scorso, il giorno della festa del ringraziamento. Sono simpatici, ma conservatori, e sua madre ha fatto alcune “battute” sulla nostra differenza di età che ho trovato sessiste. La sorella del mio fidanzato è sposata con un uomo di dieci anni più grande, ma sulla loro differenza di età nessuno ha detto niente. È stata proprio la sorella a prendere le mie difese, dicendo alla madre di piantarla alla sesta o settima “battuta” sul mio essere una predatrice sessuale (era partita da “rubaculle” per arrivare a “Jenny Epstein”).

Abbiamo dormito in una stanza per gli ospiti in una zona isolata della casa, che è gigantesca, e il giorno della festa abbiamo deciso di farci per prima cosa una scopata. Durante il sesso non facciamo tanto chiasso, ma ci diciamo porcherie davvero spinte. Nulla eccita il mio fidanzato più del sentirsi dire cosa deve fare mentre facciamo sesso. A me va benissimo: adoro gli uomini sottomessi. Lui ama sentirsi dire che il suo cazzo non è grosso come quello degli altri con cui sono stata, e gli piace tantissimo quando minaccio di tradirlo di nuovo con un uomo dal cazzo più grosso del suo. A quel punto mi supplica di non tradirlo più.

Importante precisazione: siamo monogami e non l’ho mai tradito. Altra cosa: essere tradito è una sua fantasia, non mia, ma l’assecondo volentieri perchè poi scopa meglio, quindi è una pacchia per entrambi (e comunque il mio fidanzato ha un cazzo fantastico, e glielo dico sempre). Il problema è che quel giorno la madre è salita a prendere qualcosa, e passando davanti alla nostra porta ha sentito il suo adorato pargolo supplicare quella vecchia baldracca della fidanzata di non tradirlo di nuovo. Il mio fidanzato l’ha scoperto il giorno dopo la nostra partenza, mentre io l’ho saputo solo la settimana scorsa!

A quanto pare lui si è subito scusato con la madre e il padre (perché ovviamente lei l’aveva spifferato a lui!) per l’incidente, senza però fornire ai genitori le informazioni fondamentali, e cioè che sono solo porcherie che ci diciamo a letto, ma non l’ho mai tradito, e che quella è una sua fantasia sessuale, non mia. Mi ha spiegato che in quel momento voleva solo mettere fine alla conversazione il più in fretta possibile. Si è scusato anche con me, ma non ha risolto il problema, e dice che non tornerà sull’argomento con i genitori perché per lui è troppo imbarazzante. A quanto pare la sorella ne ha sentito parlare dalla madre, quindi ora tutta la famiglia pensa che io sia una zoccola infedele. Non andremo da loro per la festa del ringraziamento, ma lo faremo a Natale. Ma che cazzo, Dan?

– Could Have Explained All To End Drama

In teoria, Cheated, dovrebbe essere il tuo fidanzato a gestire le questioni complicate con la sua famiglia. Ma visti i trascorsi del tuo fidanzato – incapace di scagionarti davanti ai genitori – saresti una sciocca a pensare che saprà farlo ora. In altre parole, se tu ordinassi al tuo fidanzato sottomesso di occuparsene da solo, dubito che andrebbe fino in fondo. Resterebbe sul vago, e i genitori ne uscirebbero convinti che il figlio stia davvero frequentando una zoccola infedele. Perciò, se vuoi continuare a frequentare quest’uomo – a quanto pare disposto a lasciar credere a tutta la famiglia che l’hai tradito – dovrai essere presente a quella conversazione.

Comincia dando un ultimatum al tuo fidanzato: “Dobbiamo chiarire subito questa faccenda, imbecille che non sei altro, perché non puoi aspettarti che io mi sieda a tavola a Natale con persone che mi considerano una zoccola infedele”. E quando ti dirà che se ne occuperà lui, Cheated, digli che sei certa che sarà così, perché sarai presente quando lo farà.

Mentre quel tuo fidanzato inutile se ne stava seduto ad ascoltare la madre che t’insultava (Jenny Epstein!), la sorella ti ha difesa. Quindi un buon punto di partenza potrebbe essere fare due chiacchiere con lei: considerala una prova generale in vista del confronto con mamma e papà.

Mentre il tuo fidanzato se ne sta seduto accanto a te sul divano, chiamala al telefono e dille: “So che è una cosa un po’ imbarazzante, e mi dispiace. Ma quello che tua madre ha sentito mentre scopavamo al piano di sopra, quando è salita per prendere la salsiera, o qualunque cosa le servisse, erano solo porcherie, di quelle che si dicono a letto. Non ho mai tradito tuo fratello. Non lo farei mai”.

Dopodiché puoi passare alla seconda parte, evitando di mettere tuo fratello alla gogna: “Quello del tradimento è uno scenario di fantasia che tiriamo fuori quando facciamo sesso, ma non l’abbiamo mai messo in pratica”. Dopo aver assicurato alla sorella che non farete più sesso durante le feste in famiglia, chiedile un consiglio su come affrontare la questione con i genitori. Una videochiamata su FaceTime? Un’email? Un dirigibile Goodyear?

Poi agisci: fai quella videochiamata, manda quell’email o prenota quel dirigibile. Insomma, sistema la cosa una volta per tutte.

P.s. Quando la sorella del tuo fidanzato ha portato a casa il marito per presentarlo ai genitori, tu non c’eri. Per quanto ne sai, la mamma potrebbe aver fatto delle “battute” anche sulla loro differenza di età. Darei quindi alla mamma il beneficio del dubbio, ma potresti anche sollevare la questione con lei.

P.p.s. La mamma del tuo fidanzato sembra una donna decisa, come anche la sorella e come te. E meno male! Le donne decise sono fantastiche! E a quanto pare piacciono anche al tuo fidanzato. È possibile che dover gestire questa situazione da sola sia il prezzo da pagare per stare con un uomo che ama sentirsi dire cosa fare dalla donna o dalle donne più importanti della sua vita.