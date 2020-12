Ho un tarlo che mi rode e non so a chi rivolgermi. Sono un bisessuale sposato da sei anni con un uomo stupendo. Nonostante il covid-19, ci siamo riuniti in sicurezza per una cena di Ringraziamento all’aperto con tutta la mia famiglia. C’erano mia madre, mio fratello e mia cognata, più i nipoti adulti con rispettivi e rispettive compagne. Ciascuno ha portato del cibo e abbiamo passato una serata meravigliosa. Più tardi, mentre ci coccolavamo a letto, mio marito ha detto che se il mio sformato aveva avuto tanto successo era stato grazie all’”ingrediente segreto”. Gli ho chiesto cosa intendeva, e mi ha comunicato di aver depositato nello sformato ancora da finire lo sperma conservato dopo avermi fatto un pompino nel pomeriggio. Quando gli ho chiesto perché lo avesse fatto, mi ha risposto che gli sembrava un’idea sexy e lo ha eccitato vedere la mia famiglia ingerire il tutto. Mi sembra una cosa un po’ perversa, nonché una profonda mancanza di rispetto per la mia famiglia. Non ci dormo la notte e non riesco a pensare ad altro. Vorrei non me l’avesse detto. Scrivo a te perché non so a chi altro rivolgermi.

–Confused And Shuddering Sleeplessly, Entirely Revolted Over Loaded Entrée

Certe lettere hai il sospetto siano finte, con altre il sospetto è una certezza, e per alcune semplicemente lo speri. Vorrei potervi dire che questa lettera appartiene alla seconda categoria – il falso certo – ma una volta mi ha scritto un uomo che durante le cene si allontanava da tavola, si faceva una veloce sega in bagno e poi intingeva le setole degli spazzolini da denti dei padroni di casa nel suo sperma (succedeva vent’anni fa, e ancora adesso, quando abbiamo ospiti, ripongo il mio spazzolino in un nascondiglio segreto). Vorrei tanto vivere in un mondo in cui certe cose non accadono, CASSEROLE, ma purtroppo non è così.

Ciò detto… ci sono dettagli che non quadrano. In vita mia sono stato il destinatario di tanti pompini, CASSEROLE, e quando uno non ingoia ci sono degli indizi. Chi trattiene in bocca il tuo sperma fa una certa faccia; la bocca e la mandibola assumono una posizione precisa e rivelatrice. In più, dopo il pompino non ci sono baci né coccole. E se tu dici “Grazie, è stato bellissimo” e l’altro anziché “Prego” risponde “Mmm-hmm”, capisci all’istante che non ha ingoiato. Tu però vorresti farci credere che tuo marito sia a) riuscito a farti un pompino, b) senza ingoiare, c) senza che te ne accorgessi, dopodiché… cosa? Si è messo a vagare per la casa con la bocca piena aspettando l’occasione buona per violare il tuo sformato?

Ma ripeto… i pompini estemporanei capitano, CASSEROLE, e a volte capitano in cucina. Immagino sia quindi possibile che tuo marito ti abbia interrotto mentre preparavi lo sformato, si sia velocemente sporto a sputare il tuo sperma nella teglia e quindi abbia dato una veloce rimestata… senza che tu notassi niente. Un po’ improbabile… ma magari tuo marito ha creato un diversivo per distrarti a) da lui, b) dalla boccata di sperma e c) dallo sformato il tempo necessario per far passare inosservata la doppietta sputo-rimestata. Magari ti ha indicato qualcosa fuori dalla finestra o ha lanciato una granata stordente in sala da pranzo.

Ma se anche avesse fatto tutto ciò – succhiartelo, non ingoiare, creare il diversivo, sputare lo sperma nello sformato da condividere con la tua famiglia – sarebbe venuto a dirtelo? Il tizio che glassava gli spazzolini degli amici mica andava a vantarsene con gli altri. Ha scritto a me, definendola una compulsione e chiedendomi come smettere. L’idea che tuo marito sia così ingenuo da pensare che la cosa non ti disgusti né ti turbi risulta, mi perdonerai, un po’ difficile da mandar giù.

E tuttavia… i tuoi nipoti sono adulti, per cui è anche possibile che tu e tuo marito andiate a trovarli da anni e che lui possa soffrire di demenza precoce; comportamenti sessuali inappropriati e uno scarso controllo degli impulsi potrebbero essere dei sintomi.

Perciò: nella remota, remotissima eventualità che tutto questo sia successo davvero, CASSEROLE, ecco il mio consiglio: se tuo marito ha sputato il suo sperma in uno sformato ancora da cuocere, per poi guardare la tua famiglia mangiarlo e pensare che tu lo trovassi eccitante, CASSEROLE, allora devi assolutamente, senza alcun dubbio, divorziare. Enumeriamo i motivi per cui di quest’uomo non devi fidarti: non puoi affidargli il tuo sperma, non puoi contare sul fatto che non lo dia in pasto a tua madre, non puoi lasciarlo avvicinare ai tuoi fratelli, sorelle e nipoti. Non puoi nemmeno lasciarlo solo in compagnia di uno sformato! E quindi, a meno che il giorno del matrimonio tu, guardandolo negli occhi, non abbia pensato “Ho davanti a me un uomo che darebbe in pasto a una donna lo sperma del figlio e mi va bene”, tuo marito non è l’”uomo stupendo” che pensavi. È un mostro e quello che ha fatto è imperdonabile, se non criminale. Divorzia. Potresti perfino chiamare la polizia e sporgere denuncia per violenza sessuale – spero tu abbia messo da parte un po’ di sformato per l’esame del dna – calcolando però che il coinvolgimento della polizia consegnerebbe a tua madre il peso di scoprire l’ingrediente segreto del tuo sformato per il Ringraziamento.

P.S. Ma alla festa di Ringraziamento uno sformato non è il piatto principale, vero?