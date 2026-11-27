Il direttore esecutivo di Oxfam international, Amitabh Behar, spiega nella presentazione del rapporto: “Il genocidio che Israele sta commettendo a Gaza comprende attacchi militari contro l’ambiente, che costituiscono crimini di guerra ambientali e minacciano la vita ora e per generazioni a venire”.

Usando immagini satellitari, rilevamenti a distanza, analisi spaziali e altri dati open source, la ricerca ha concluso che più del 99 per cento della Striscia di Gaza presenta segni di contaminazione ambientale causata dagli attacchi israeliani degli ultimi tre anni. I residui tossici avvelenano l’acqua, contaminano il suolo e inquinano l’aria, mettendo ulteriormente a rischio le vite dei palestinesi.

Lo denuncia un rapporto pubblicato il 23 novembre dall’ong britannica Oxfam insieme al Conflict and environment observatory, che documenta le conseguenze ambientali e umanitarie dei conflitti armati e delle attività militari.

Mentre gli abitanti della Striscia di Gaza fanno i conti con il freddo e la pioggia, un altro pericolo incombe su di loro per i prossimi decenni. Metalli pesanti, residui di esplosivi, amianto proveniente dagli edifici distrutti, diossine e contaminanti biologici hanno trasformato il territorio in una “landa desolata e tossica”.

Con tutti e sei gli impianti di trattamento delle acque reflue fuori servizio, ogni giorno 40mila metri cubi di scarichi non trattati finiscono nelle falde acquifere e nel mar Mediterraneo. Le tempeste delle ultime settimanehanno aggravato la situazione perché la pioggia si è mischiata alle acque reflue riversandosi nelle strade e allagando le tende degli sfollati.

Queste acque contaminate poi penetrano nel sottosuolo, rendendo l’esposizione ai residui tossici continua e inevitabile. L’autrice del rapporto Lama Abdul Samad, esperta di questioni legate all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, ha detto alla Bbc che a Gaza rischiano di aumentare le malattie respiratorie, i tumori, i danni agli organi, le malformazioni congenite e i casi di bambini nati morti.

L’anno scorso il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ha calcolato che le operazioni militari israeliane hanno generato più di 61 milioni di tonnellate di detriti in tutta la Striscia di Gaza, il 15 per cento delle quali è potenzialmente a rischio elevato di contaminazione da sostanze pericolose.

Secondo Abdul Samad gestire i danni ambientali nel territorio sarà “estremamente impegnativo, perché la contaminazione è diffusa” e gli ordigni inesplosi impediscono “l’accesso alla maggior parte delle aree”.

Oxfam stima che per rimuovere queste montagne di macerie servirebbero 2,1 milioni di carichi di autocarri con cassone ribaltabile, pari a 736 giri intorno alla circonferenza del pianeta. La quantità di macerie da rimuovere è circa otto volte superiore a quella provocata dal conflitto del 2017 a Mosul, in Iraq.