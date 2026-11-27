Mentre gli abitanti della Striscia di Gaza fanno i conti con il freddo e la pioggia, un altro pericolo incombe su di loro per i prossimi decenni. Metalli pesanti, residui di esplosivi, amianto proveniente dagli edifici distrutti, diossine e contaminanti biologici hanno trasformato il territorio in una “landa desolata e tossica”.
Lo denuncia un rapporto pubblicato il 23 novembre dall’ong britannica Oxfam insieme al Conflict and environment observatory, che documenta le conseguenze ambientali e umanitarie dei conflitti armati e delle attività militari.
Usando immagini satellitari, rilevamenti a distanza, analisi spaziali e altri dati open source, la ricerca ha concluso che più del 99 per cento della Striscia di Gaza presenta segni di contaminazione ambientale causata dagli attacchi israeliani degli ultimi tre anni. I residui tossici avvelenano l’acqua, contaminano il suolo e inquinano l’aria, mettendo ulteriormente a rischio le vite dei palestinesi.
Il direttore esecutivo di Oxfam international, Amitabh Behar, spiega nella presentazione del rapporto: “Il genocidio che Israele sta commettendo a Gaza comprende attacchi militari contro l’ambiente, che costituiscono crimini di guerra ambientali e minacciano la vita ora e per generazioni a venire”.
Con tutti e sei gli impianti di trattamento delle acque reflue fuori servizio, ogni giorno 40mila metri cubi di scarichi non trattati finiscono nelle falde acquifere e nel mar Mediterraneo. Le tempeste delle ultime settimanehanno aggravato la situazione perché la pioggia si è mischiata alle acque reflue riversandosi nelle strade e allagando le tende degli sfollati.
Queste acque contaminate poi penetrano nel sottosuolo, rendendo l’esposizione ai residui tossici continua e inevitabile. L’autrice del rapporto Lama Abdul Samad, esperta di questioni legate all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, ha detto alla Bbc che a Gaza rischiano di aumentare le malattie respiratorie, i tumori, i danni agli organi, le malformazioni congenite e i casi di bambini nati morti.
L’anno scorso il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ha calcolato che le operazioni militari israeliane hanno generato più di 61 milioni di tonnellate di detriti in tutta la Striscia di Gaza, il 15 per cento delle quali è potenzialmente a rischio elevato di contaminazione da sostanze pericolose.
Secondo Abdul Samad gestire i danni ambientali nel territorio sarà “estremamente impegnativo, perché la contaminazione è diffusa” e gli ordigni inesplosi impediscono “l’accesso alla maggior parte delle aree”.
Oxfam stima che per rimuovere queste montagne di macerie servirebbero 2,1 milioni di carichi di autocarri con cassone ribaltabile, pari a 736 giri intorno alla circonferenza del pianeta. La quantità di macerie da rimuovere è circa otto volte superiore a quella provocata dal conflitto del 2017 a Mosul, in Iraq.
Il precedente legale sul genocidio
Il rapporto di Oxfam sottolinea che la distruzione ambientale documentata a Gaza potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione di diverse disposizioni dello statuto di Roma, che ha istituito la Corte penale internazionale, e della convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.
La distruzione ambientale non è di per sé un reato punibile in base allo statuto di Roma, chiarisce il rapporto. Tuttavia, prosegue, “la distruzione ambientale mirata o su larga scala può costituire, agevolare o fornire prove schiaccianti di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio, qualora privi i civili delle condizioni necessarie alla sopravvivenza, causi gravi danni o sia usata nell’ambito di un attacco più ampio contro una popolazione civile”.
Sono tutti elementi che potrebbero avere un peso nella decisione della Corte internazionale di giustizia (Cig, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite) chiamata dal Sudafrica a stabilire se Israele sta commettendo un genocidio a Gaza.
L’argomento è tornato nel dibattito internazionale dopo che il 19 novembre la Cig ha emesso quella che Amnesty international ha definito una “sentenza storica” stabilendo che la Birmania (rinominata Myanmar dalla giunta militare) ha commesso un genocidio ai danni della minoranza musulmana dei rohingya durante le operazioni condotte dall’esercito nel 2016 e nel 2017.
Molti esperti sottolineano che la sentenza della Cig rafforzerà la causa per genocidio contro Israele, fissando un precedente secondo cui l’intento genocida può coesistere con un obiettivo militare.
Come scrive Anthony Samrani, condirettore di L’Orient-Le Jour, “il fatto che la Corte internazionale di giustizia abbia accertato il genocidio nel caso birmano non significa necessariamente che farà altrettanto nel procedimento che riguarda Israele. Ma se avesse escluso il genocidio nel caso birmano, sarebbe stato difficile giungere a una conclusione diversa per Gaza. E le ragioni per cui l’ha riconosciuto indeboliscono molto la linea difensiva israeliana”.
Questo testo è tratto dalla newsletter Mediorientale.
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