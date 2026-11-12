“Mi sono svegliata completamente zuppa. Ho guardato i miei figli, che erano anche loro fradici e circondati dall’acqua. Abbiamo pianto impotenti, senza sapere cosa fare né come proteggerci. Ho provato a raccogliere l’acqua dentro la tenda e a buttarla fuori, ma continuava a entrare dai buchi nel tessuto e da sotto, riversandosi all’interno”.

Nahla al Majdoub ha raccontato al giornalista Ahmed Dremly, in un articolo uscito su Middle East Eye, la notte in cui la tenda dove da due anni viveva insieme alla sua famiglia al porto di Gaza è stata spazzata via dalle piogge torrenziali che nel fine settimana scorso si sono abbattute sul territorio palestinese. Almeno cinque persone sono morte in uno smottamento e decine di migliaia sono rimaste senza un riparo, come Al Majdoub, che si è rifugiata con il marito e i sei figli da un vicino.

Secondo l’ufficio stampa del governo controllato da Hamas, solo nel primo giorno di pioggia sono state allagate 70mila tende e decine di muri e di tetti di edifici danneggiati da anni di bombardamenti israeliani sono crollati, provocando molti feriti, di cui alcuni gravi.