“Mi sono svegliata completamente zuppa. Ho guardato i miei figli, che erano anche loro fradici e circondati dall’acqua. Abbiamo pianto impotenti, senza sapere cosa fare né come proteggerci. Ho provato a raccogliere l’acqua dentro la tenda e a buttarla fuori, ma continuava a entrare dai buchi nel tessuto e da sotto, riversandosi all’interno”.
Nahla al Majdoub ha raccontato al giornalista Ahmed Dremly, in un articolo uscito su Middle East Eye, la notte in cui la tenda dove da due anni viveva insieme alla sua famiglia al porto di Gaza è stata spazzata via dalle piogge torrenziali che nel fine settimana scorso si sono abbattute sul territorio palestinese. Almeno cinque persone sono morte in uno smottamento e decine di migliaia sono rimaste senza un riparo, come Al Majdoub, che si è rifugiata con il marito e i sei figli da un vicino.
Secondo l’ufficio stampa del governo controllato da Hamas, solo nel primo giorno di pioggia sono state allagate 70mila tende e decine di muri e di tetti di edifici danneggiati da anni di bombardamenti israeliani sono crollati, provocando molti feriti, di cui alcuni gravi.
La maggior parte degli sfollati della Striscia è stata ammassata dalle forze israeliane lungo le coste, in particolare nell’area di Al Mawasi, a ovest di Khan Yunis, dove vivono più di 900mila persone, e nei dintorni del porto della città di Gaza.
In questi terreni sabbiosi hanno allestito le tende che resistono ormai anche da quattro anni, rattoppate, rinforzate, inadeguate a sopportare non solo gli acquazzoni, ma anche i forti venti che soffiano dal mare e le onde che si riversano sulla riva.
“Queste tende si allagheranno prima a causa della pioggia e poi dell’acqua di mare”, ha riferito il giornalista di Al Jazeera Ghazi al Aloul dal porto di Gaza.
Aiuti bloccati
Secondo Rami Abu Taima, un altro giornalista che si trova a Khan Yunis, più di 125mila famiglie che vivono lungo la costa rischiano che le loro tende siano spazzate via dal mare. In queste zone le temperature scendono fino a 7 gradi, ma il freddo perpecipito è molto più intenso a causa del vento.
In base all’accordo di cessate il fuoco, le tende sarebbero dovute essere sostituite da case mobili e roulotte, alle quali però Israele continua a vietare l’accesso nella Striscia.
Mohammed Salha, direttore dell’ong palestinese Network in Gaza, ha detto a The New Arab che le forze israeliane lasciano entrare solo il 35 per cento dei camion previsti dall’accordo, cioè tra 180 e 200 al giorno, invece di seicento. Di questi solo il 20 per cento contiene aiuti per la popolazione, il resto è destinato al settore commerciale. Secondo Salha ci sono 50mila tende bloccate dal lato egiziano del confine, ma Israele rifiuta di farle entrare.
Salha denuncia una crisi “politica”, creata da Israele impedendo l’ingresso degli aiuti e l’istituzione di un organismo amministrativo per fornire i servizi ai cittadini. Se questo non cambierà, “il disastro che Gaza ha appena vissuto si ripeterà”. Ed è già successo.
A dicembre del 2025 la Striscia è stata colpita dalla tempesta Byron: in ventiquattr’ore tredici case sono crollate, 27mila tende sono state allagate o spazzate via e almeno tredici persone sono morte. Anche allora le autorità e i giornalisti locali, oltre alle organizzazioni umanitarie internazionali, avevano denunciato il blocco israeliano degli aiuti e le continue violazioni del cessate il fuoco.
La comunità internazionale ogni anno sembra sorpresa dall’arrivo dell’inverno a Gaza, per poi dimenticarsene subito. Gli abitanti della Striscia, invece, si erano preparati ad affrontarlo per la quarta volta dall’inizio dell’offensiva israeliana nell’ottobre 2023.
Alla fine del mese scorso Mohammed al Jamal, che vive con la famiglia in una tenda sulla spiaggia a ovest della città di Gaza, ha raccontato ad Al Jazeera: “Stiamo cercando di prepararci al meglio per proteggerci dall’acqua e dal vento. Seguiamo le previsioni meteorologiche e ci organizziamo ogni volta che c’è un allerta. Ma quando la tempesta arriva, tutto viene distrutto e dobbiamo ricominciare da capo. È una sofferenza continua per tutto l’inverno”.
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