L’11 novembre la Spagna si è fermata per il primo sciopero generale da 14 anni, indetto per protestare contro la crisi abitativa e l’alto costo della vita. L’agitazione, che si è svolta a meno di tre settimane dalle elezioni legislative anticipate, previste il 29 novembre, ha spaccato profondamente la classe politica spagnola. Secondo i sindacati Ccoo e Ugt, lo sciopero è stato un grande successo, con adesioni fino al 75 per cento in alcune regioni, in particolare Andalusia e Aragona. Le adesioni sono state numerose soprattutto nei settori più sindacalizzati e nelle zone del paese in cui la crisi abitativa è più grave. In varie città spagnole, tra cui Madrid e Barcellona, ci sono state manifestazioni di piazza. La polizia ha caricato i manifestanti che avevano bloccato la Gran Vía a Madrid, la strada più nota della capitale.

“Questo 11 novembre passerà alla storia come il giorno dell’11N, uno sciopero generale senza precedenti motivato dalla crisi abitativa in corso, promosso dal Sindacato delle inquiline e sostenuto dai principali sindacati del paese”, afferma il quotidiano online elDiario.es. “Si è trattato di un grande ‘basta’ pronunciato dalla classe lavoratrice, che nelle scorse settimane era scesa in piazza dopo lo sfratto di Maricarmen Abascal, una donna di 87 anni che nel frattempo è morta. Tutti i lavoratori e le lavoratrici sono stati chiamati a fermarsi per il diritto alla casa e per avere salari dignitosi, oltre a partecipare alle manifestazioni organizzate in tutto il paese”. La Vanguardia, quotidiano di Barcellona, sottolinea che lo sciopero è stato indetto “dopo che il congresso dei deputati, con i voti del Partito popolare (Pp), di Vox (estrema destra) e Junts per Catalunya (indipendentisti catalani), aveva bocciato i decreti contro la crisi abitativa presentati dal governo di Pedro Sánchez”.

El País ricorda che l’ultimo sciopero generale in Spagna era stato proclamato nel 2012 contro le misure di austerità promosse dal governo conservatore guidato da Mariano Rajoy. Il quotidiano, tradizionalmente vicino al centrosinistra, definisce l’agitazione dell’11 novembre “atipica”: “Lo sciopero è stato infatti promosso da un organismo che non poteva indirlo formalmente, il Sindacato delle inquiline, e ufficializzato dopo l’adesione dei due principali sindacati del paese, Ccoo e Ugt. Inoltre, le rivendicazioni non sono strettamente legate al mondo del lavoro, ma alla crisi abitativa e al costo della vita”.

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Secondo il quotidiano conservatore El Mundo, la cosa più “atipica” dello sciopero è che “non è stato diretto contro il governo, che anzi potrebbe beneficiarne”. Non a caso anche il leader del Partito popolare (Pp) Alberto Núñez Feijóo ha contestato l’agitazione sindacale, secondo lui “indetta per la prima volta per colpire chi non è al governo”, cioè l’opposizione. Santiago Abascal, leader di Vox, ha definito “un insulto agli spagnoli” il fatto che “i sindacati abbiano indetto lo sciopero a pochi giorni dall’inizio della campagna elettorale”. Valeria Racu, portavoce del Sindacato delle inquiline, ha però precisato che lo sciopero è stato indetto “contro chi specula sulla casa, contro i datori di lavoro e contro tutte le amministrazioni, a livello centrale, regionale e locale”.

Risvegliare i progressisti

Secondo La Vanguardia, dal punto di vista politico lo sciopero potrebbe favorire il governo Sánchez, in grande difficoltà nei sondaggi: “Uno sciopero generale sostenuto dal governo e contestato dall’opposizione, indetto due giorni prima dell’inizio della campagna elettorale, è un evento piuttosto insolito. Il Partito socialista (Psoe) di Sánchez sta cercando di sfruttarlo per mobilitare il suo elettorato. L’obiettivo è risvegliare gli elettori progressisti scontenti o poco motivati, convincendoli ad andare alle urne”. “Chi ha aderito allo sciopero l’ha fatto per motivi molto diversi, ma il comune denominatore è la voglia di esprimere la propria rabbia nei confronti dell’intera classe politica”, afferma El Periódico de Catalunya. “Questa rabbia ha radici profonde, ma sarebbe meglio esprimerla alle urne piuttosto che in piazza”. Il quotidiano francese Le Monde, infine, si chiede se lo sciopero possa davvero favorire il governo Sánchez: “I socialisti spagnoli stanno cercando di sfruttare la mobilitazione per guadagnare terreno in vista delle elezioni del 29 novembre. Per ora la destra e l’estrema destra sono in testa nei sondaggi, anche se per loro il diritto alla casa non è certo una priorità”. Il giornale ricorda che “Ada Colau, ex sindaca di Barcellona e grande sostenitrice del movimento per il diritto alla casa, è stata scelta di recente come leader del Frente amplio”, la coalizione che riunisce varie forze della sinistra radicale.