A cento chilometri da Casablanca, ai piedi delle montagne dell’Atlante, c’è una regione dove l’italiano è per molti una seconda lingua. A Béni Mellal-Khénifra diverse famiglie vivono tra il Marocco e l’Italia, e si telefonano in attesa dell’estate, quando i parenti all’estero rientrano per le vacanze. Sulle insegne dei locali ci sono i nomi delle città italiane ed europee in cui vive chi se n’è andato: bar Genova, bar Imperia, bar Savignano. Ristorante Torino, rosticceria Brescia. Ma anche Córdoba, Madrid, Parigi. I commercianti sono spesso persone emigrate, che hanno reinvestito una parte dei risparmi nel paese d’origine, aprendo una piccola attività commerciale.

C’è anche chi ha preferito puntare sul mattone: nei quartieri residenziali di Khouribga, Fquih Ben Salah e Béni Mellal i proprietari vivono all’estero e affittano a chi è rimasto. Nella piazza del mercato di Fquih Ben Salah un uomo sulla sessantina beve un caffè seduto di fronte a un’agenzia di viaggi. In vetrina ci sono una bandiera italiana e una lista di quaranta città, da San Benedetto del Tronto a Caserta, mete di lunghi viaggi in autobus per chi può attraversare la frontiera.

L’uomo conserva un portachiavi con la foto del figlio: “Se n’è andato che era poco più che un adolescente. Oggi è sposato e vive a Tolosa, in Francia, da quindici anni. Qualche anno fa ho ottenuto il visto per poterlo andare a trovare, ma non ho più le forze per farlo”, racconta.