Le proteste sono esplose in seguito allo sfratto di Maricarmen Abascal , una donna di 87 anni, costretta il 23 settembre a lasciare l’appartamento in cui viveva da settant’anni a Madrid. Un’azienda immobiliare ha comprato l’edificio e ha aumentato l’affitto portandolo da 500 a 2.650 euro al mese.

Centinaia di manifestanti per il diritto alla casa si sono accampati per giorni nel centro di Madrid, in Spagna, per protestare contro l’impennata dei prezzi e la diffusione incontrollata degli affitti turistici.

La vicenda illustra bene il problema degli alloggi in Spagna, dove gli affitti turistici a breve termine e i cosiddetti “fondi avvoltoio” sono accusati di far aumentare i prezzi e ridurre l’offerta.

In dieci anni il prezzo medio al metro quadro degli affitti è quasi raddoppiato, raggiungendo ad agosto i 15,1 euro, secondo il portale immobiliare Idealista. Per quanto riguarda gli acquisti, il prezzo medio è arrivato a 2.355 euro al metro quadro, con un aumento di più del 50 per cento nello stesso periodo, secondo i dati ufficiali.

Madrid è al centro delle tensioni abitative: nel 2025 e nel 2026 è arrivata al primo posto nella classifica, compilata dalla rete immobiliare Barnes, delle città più ambite per gli immobili di lusso. Gli alloggi sociali nella capitale spagnola sono molto pochi – appena diecimila unità – e la maggior parte è assegnata con un sorteggio.

Il primo ministro socialista Pedro Sánchez, accusato di non aver fatto abbastanza per contenere i prezzi degli affitti, si è impegnato a presentare un decreto legge sul tema il 29 settembre. L’approvazione del testo non è però scontata perché il governo non ha la maggioranza in parlamento.