Nel novembre 2024 tutte le scuole del Punjab, la regione più popolosa del Pakistan, hanno dovuto chiudere per lo smog, lasciando a casa quasi sedici milioni di bambini e adolescenti. Neanche un anno dopo, tra l’agosto e il settembre 2025, sono state le alluvioni a fermare le lezioni. Quest’anno, nel Punjab come in altre zone del paese, già a maggio le temperature hanno superato i 45 gradi, settimane prima dell’inizio delle vacanze estive, mentre in inverno il freddo intenso e la neve avevano costretto alcuni distretti a prolungare la pausa invernale o a ritardare l’ingresso in classe la mattina.

La risposta è sempre la stessa: si proclama lo stato d’emergenza, si rimandano gli esami o si annuncia una chiusura temporanea delle scuole. Sono schemi ormai familiari, che continuano a trattare gli eventi estremi come se fossero eccezionali e imprevedibili quando non è più così, scrivonodue ricercatori sul quotidiano pachistano The Nation. Bisogna muoversi in anticipo, dicono: un calendario scolastico non più fisso e uguale per tutti ma “che tenga conto dei cambiamenti climatici e delle differenze da una località all’altra è un punto di partenza pratico e abbastanza economico”.

Attraverso il Data and research in education (Dare-Rc), un consorzio che unisce università, enti pubblici, associazioni e società di consulenza pachistane e britanniche, i ricercatori hanno immaginato uno strumento per valutare i rischi climatici a cui sono esposte le scuole e le loro comunità. Il progetto pilota ha coinvolto una ventina d’istituti del Punjab, del Sindh e della capitale Islamabad, creando dei comitati per ognuno. Questi gruppi hanno considerato fattori come caldo e freddo estremi, alluvioni, smog, nebbia e infrastrutture inadeguate, mostrando lo scarto tra i picchi di rischio e la scansione dell’anno scolastico, cioè che le scuole restano aperte quando non dovrebbero. La loro conclusione è che serve più flessibilità per decidere gli orari delle lezioni e le date degli esami, ridistribuire le vacanze e recuperare i giorni persi.