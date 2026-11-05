Bulgaria È Ilijana Jotova (nella foto) la nuova presidente della repubblica. Al ballottaggio del 1 novembre 2026 ha sconfitto il liberale ed europeista Andrej Gjurov. Jotova ha posizioni concilianti verso Mosca e vuole sospendere gli aiuti a Kiev.
Belgio Il 2 novembre il primo ministro Bart De Wever ha presentato le dimissioni al re Filippo, dopo il fallimento dei negoziati sul bilancio. Il governo deve tagliare 10 miliardi di euro per restare entro i limiti di spesa posti dall’Unione europea
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Questo articolo è uscito sul numero 1690 di Internazionale, a pagina 30. Compra questo numero | Abbonati