◆ Ho letto con attenzione la lettera della ragazza di 22 anni che cita l’articolo sulle proteste dei giovani (Internazionale 1687). Ho settant’anni e sono pienamente d’accordo con quanto scritto nell’articolo e con quanto detto dalla ragazza. Non ascoltiamo i giovani e li colpevolizziamo se osano manifestare nel tentativo di farsi sentire. A quattordici anni possono essere processati e condannati, ma per votare bisogna averne diciotto. Le manifestazioni degli studenti ricordano tanto il sessantotto francese. Anche se quelle rivendicazioni hanno avuto effetto, in Italia, negli anni successivi, io ne ho goduto i frutti. A diciotto anni sono andato da un paesino siciliano al Politecnico di Torino. I miei genitori erano della classe povera e non so come abbiano fatto a pagarmi gli studi. Per me l’università è stata l’ascensore sociale di cui tutti parlano. Ne hanno approfittato anche i miei tre figli, tutti ingegneri. Per i problemi di cui tutti sappiamo (stipendi bassi, scarsa possibilità di affermarsi, poca ricerca) due di loro sono all’estero. Ascoltiamo i giovani! Perché non cominciamo con abbassare l’età del voto a sedici anni? I politici di sinistra ci pensino.

Gaetano Carbonaro