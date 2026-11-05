“Mi piace la politica?”, chiede Brady Rogers, 33 anni, sul sito che ha preparato per le elezioni del consiglio comunale di Kelowna, nella Columbia Britannica, in Canada. E continua: “No. So cosa sto facendo? No. Ma sono qualificato? Neanche”. Nonostante ciò gli hanno chiesto di candidarsi, e lui si è lanciato nella corsa con lo slogan: “Va bene, lo farò”. Nel suo programma elettorale dice di voler lavorare su edilizia abitativa, trasporti, tasse e condizioni dei senzatetto. C’erano 37 candidati per otto posti. Ne ha vinto uno.