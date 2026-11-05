Paleontologia In uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences un gruppo di scienziati sostiene di aver trovato per la prima volta le tracce dei globuli rossi di un dinosauro. I resti delle cellule sono stati individuati nel fossile di un Aratasaurus, vissuto nell’attuale Brasile 115 milioni di anni fa. Se confermata la scoperta aprirebbe nuove possibilità per lo studio del metabolismo e di altre caratteristiche finora sconosciute dei dinosauri.
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Questo articolo è uscito sul numero 1690 di Internazionale, a pagina 102. Compra questo numero | Abbonati