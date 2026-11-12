Sotto il dominio britannico la Birmania aveva a Maw Chi, vicino al confine con la Thailandia, la più grande miniera di tungsteno del mondo. Decenni di guerra e malgoverno ne hanno drasticamente ridotto la produzione. A Maw Chi però i minatori, organizzati in piccole squadre, estraggono ancora il metallo, che viene poi inviato in Thailandia e sui mercati mondiali per essere impiegato nella produzione di aerei, missili e semiconduttori. Per questo la miniera è diventata una delle risorse contese nella guerra tra la giunta militare che ha preso il potere in Birmania nel 2021 e i ribelli che la contestano.

Due anni fa i ribelli hanno conquistato Maw Chi, cominciando a usare i proventi della miniera per finanziare alcune operazioni militari, e la giunta ha risposto con sporadici attacchi aerei contro la struttura. Così i ribelli hanno messo a punto un ingegnoso sistema di allerta preventiva basato su Starlink, il servizio di connessione a internet via satellite gestito dalla SpaceX. Quando la giunta faceva decollare un aereo da combattimento, un osservatore vicino all’aeroporto avvertiva i civili presenti nella miniera, dandogli il tempo di mettersi al riparo. Il 1 settembre, però, il sistema di allerta non ha funzionato. Un comandante locale delle forze ribelli racconta che un aereo ha bombardato la miniera senza che fosse stato dato alcun allarme, uccidendo cinque persone e ferendone sei. Uno dei terminali Starlink usati per il sistema di allerta era stato staccato, lasciando i minatori allo scoperto.

Starlink è diventato indispensabile nelle regioni della Birmania devastate dal conflitto o controllate dai ribelli. La giunta militare ha interrotto i servizi di telefonia mobile in molte di queste aree, costringendo gli eserciti ribelli e le organizzazioni umanitarie a fare affidamento sui collegamenti con i satelliti della SpaceX in orbita terrestre bassa. Il governo democratico in esilio li usa per gestire a distanza scuole e ospedali nei territori liberati, dove la presenza di strutture troppo grandi attirerebbe l’attenzione dell’aviazione della giunta. In queste zone Starlink è diffusissimo, anche se ufficialmente il servizio in Birmania non è disponibile. I terminali vengono acquistati altrove e introdotti illegalmente nel paese. Fino a poco tempo fa la SpaceX chiudeva un occhio sul loro uso.

Quello di Maw Chi non è stato un episodio isolato. Ribelli, operatori umanitari e insegnanti riferiscono che da luglio la SpaceX ha disattivato alcuni terminali in varie zone del paese. Diversi altri continuano a funzionare e l’azienda non ha dato pubblicamente alcuna spiegazione sul perché ne abbia disattivati alcuni. Tuttavia ha comunicato ad alcuni operatori umanitari in Birmania che, su pressione di Washington, sta cercando di interrompere la connessione nei centri delle truffe online presenti nel paese, che si servono della sua tecnologia per compiere frodi su scala internazionale. Secondo un portavoce del dipartimento di stato degli Stati Uniti il governo sta collaborando nel contrasto a questi centri, cercando al tempo stesso di “garantire l’accesso” a chi usa la tecnologia per “scopi legittimi”. Tra le organizzazioni umanitarie circolano voci sull’esistenza di una “lista di autorizzati” gestita dal dipartimento di stato, ma nessuno sembra sapere come fare per rientrarci.

Per ragioni ancora poco chiare, la SpaceX ha di recente rallentato le connessioni Starlink in Ucraina, a quanto pare dopo alcuni colloqui tra il suo fondatore Elon Musk e il presidente Donald Trump. Anche le ragioni del suo comportamento in Birmania sono oscure. Gli analisti non hanno riscontrato alcun segno dell’impiego di Starlink sui droni in Birmania, dove i ribelli dispongono di risorse economiche molto limitate. Secondo gli operatori umanitari, i nuovi terminali introdotti clandestinamente nel paese possono costare fino a 8.500 dollari l’uno. Una cifra decisamente troppo alta perché i ribelli, già a corto di finanziamenti, possano permettersi di montarne uno su un drone progettato per esplodere all’impatto.

I terminali, però, sono stati preziosissimi per consentire alle forze democratiche di fornire servizi nei territori sotto il loro controllo. Gli ospedali che fanno capo al governo democratico di unità nazionale (Nug), che si è formato in esilio dopo il golpe, li usano per consultare specialisti all’estero. E gli studenti in tutto il paese se ne servono per seguire a distanza le lezioni delle scuole del Nug. Man mano che i terminali smettono di funzionare, gli studenti abbandonano le lezioni. Il dirigente di una scuola racconta che, dei 270 studenti iscritti all’inizio dell’anno, quaranta hanno smesso di collegarsi.

Sanzioni e terre rare ◆ Il governo birmano sta facendo pressioni sugli Stati Uniti perché aumentino i loro investimenti nelle sue miniere di terre rare pesanti, tra le più grandi del mondo, che per la maggior parte vengono esportate in Cina e trasformate in magneti usati nei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche e in altri prodotti ad alta tecnologia. Dopo il colpo di stato del 2021 Washington ha congelato i beni della Birmania presso la Federal reserve bank di New York e ha imposto sanzioni ai suoi generali nel tentativo di isolarli, ma a settembre ha invertito la rotta avviando colloqui diretti con il governo. Reuters

Forse l’impiego più importante di Starlink è stato nei sistemi di allerta preventiva come quello di Maw Chi. Paradossalmente, secondo ex funzionari statunitensi, alcuni di questi sistemi erano stati installati segretamente nel 2024 da Usaid. Già prima che Musk smantellasse l’agenzia statunitense per gli aiuti allo sviluppo nel 2025, la SpaceX aveva espresso delle perplessità al riguardo. “Avevano molte domande sulle implicazioni legali dell’uso dei loro terminali in Birmania”, racconta un ex funzionario statunitense. In particolare, spiega, la SpaceX temeva che i suoi terminali potessero essere usati per scopi letali. Ma anche disattivarli sta avendo conseguenze mortali. ◆ gim

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