Tristano e Isotta, la lirica cortese e l’opera di Wagner illuminano le origini dell’amore-passione e il suo conflitto con il matrimonio. Un classico del 1939, riproposto con una prefazione di Walter Siti.
Imperatori, papi, regimi e leader politici hanno usato le immagini per legittimare il potere e costruire consenso. Una storia del rapporto tra arte e propaganda.
Dalle neuroscienze alla filosofia femminista, una raccolta di saggi esplora come oggetti, corpi e ambienti contribuiscono a formarci, orientando pensieri, sensazioni e azioni in uno scambio continuo.
Graphic novel che racconta un Garibaldi inedito, incontenibile e fragile attraverso lo sguardo del figlio Ricciotti.
Dopo un silenzio lungo dieci anni, Andrea riceve una telefonata dal padre che le chiede di andare a trovarlo. La ragazza non vorrebbe, eppure va.
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Questo articolo è uscito sul numero 1692 di Internazionale, a pagina 80. Compra questo numero | Abbonati