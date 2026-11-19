Con la pistola alla cintura e il walkie-talkie in mano, il presidente colombiano Abelardo de la Espriella marcia insieme alle forze di sicurezza durante le retate notturne. I presunti criminali, fatti sfilare in manette, sono senza parole. Il nuovo sceriffo della Colombia li schernisce, poi li spedisce in prigione con una delle sue frasi tipiche: “Bienvenido a la patria milagro”, benvenuto nel paese del miracolo.

I video pubblicati sui canali social del presidente offrono uno spettacolo gratificante per i colombiani esasperati dalla violenza. De la Espriella, un populista di estrema destra che si fa chiamare El Tigre, ha promesso il pugno di ferro e una crescita vertiginosa. Dopo cento giorni di mandato, ha dato il via a entrambe le cose. Ma ci vorrà molto più di qualche video su TikTok per spezzare l’influenza che i gruppi armati esercitano su vaste aree del paese e per affrontare la crisi fiscale della Colombia. Nel frattempo, i suoi istinti autoritari lo hanno messo in rotta di collisione con il congresso e i tribunali. E la coalizione di sinistra che ha perso le elezioni per meno di un punto percentuale sta incoraggiando le persone a scendere in piazza.

Contenuti grotteschi

Il governo è entrato in carica in un momento di calamità. Il 10 agosto, tre giorni dopo la cerimonia d’insediamento, un terremoto ha colpito la Colombia uccidendo più di 300 persone e provocando danni per più di 13 miliardi di dollari. Il presidente e i suoi ministri hanno visitato le zone del disastro e hanno promesso un “fondo miracolo” per la ricostruzione (che ha tardato a concretizzarsi). Durante il governo del predecessore Gustavo Petro (di sinistra), i gruppi armati si sono espansi, la sicurezza è peggiorata e la produzione di cocaina ha raggiunto nuovi livelli record. De la Espriella ha abbandonato i colloqui di pace avviati da Petro, ha intensificato i bombardamenti contro i gruppi armati, ha fatto uccidere vari criminali di alto rango e ha autorizzato l’estradizione di altri negli Stati Uniti. Tutto questo è raccontato in un flusso quotidiano di contenuti online autocelebrativi, alcuni grotteschi.

Anche se molti colombiani sembrano apprezzare queste iniziative, l’aumento effettivo delle operazioni contro la criminalità è stato “modesto”, spiega Javier Flórez, del centro studi Fundación ideas para la paz. “In sostanza è sempre la stessa cosa: arresti, uccisioni, sequestri”. Servirà una strategia diversa per spezzare il potere dei criminali che dominano alcune zone della Colombia.

Il governo vuole nuovi strumenti per colpire i nemici. Una legge da poco in vigore, chiamata di sottomissione alla giustizia, offre pene ridotte ai criminali che confessano, consegnano i propri beni e collaborano con la giustizia, ma esclude i negoziati di pace. Una proposta di legge antiterrorismo consentirebbe all’esecutivo di formulare una lista di gruppi terroristici e congelare i beni di chiunque collabori con loro. Secondo Elizabeth Dickinson dell’ong International crisis group, si tratta di politiche “del bastone e della carota”. Ma le organizzazioni per la difesa dei diritti umani temono che il leader colombiano possa usare il bastone anche per intimidire la società civile.

De la Espriella ha a disposizione fondi limitati per la sicurezza e altre operazioni. Il debito pubblico della Colombia, infatti, è pari al 60 per cento del pil. Senza un intervento, il governo prevede un disavanzo fiscale del 9,4 per cento del pil nel 2027. La situazione è così difficile che è in corso un dialogo con il Fondo monetario internazionale per concordare un prestito che potrebbe ammontare a 20 miliardi di dollari. Alla fine di ottobre il governo ha presentato una riforma fiscale e di spesa severa, che diminuirebbe il numero di beni ammissibili ad aliquote iva ridotte e speciali, amplierebbe la base imponibile dell’imposta sul reddito, taglierebbe il personale statale di un quinto e darebbe al presidente i poteri per ridurre la spesa con decreto. Le aliquote dell’imposta sulle aziende scenderebbero dal 35 al 31 per cento; i nuovi grandi investitori beneficerebbero di un’aliquota del 20 per cento per 16 anni. I conservatori in materia di fiscalità sono rimasti piacevolmente sorpresi. “Non è quello che ci si aspetterebbe da un populista”, ha sottolineato Mauricio Cárdenas, ex ministro delle finanze.

Far approvare la nuova legge non sarà facile. Il partito di De la Espriella può contare solo su una manciata di seggi in parlamento. Esiste una maggioranza filogovernativa solo sulla carta, ma il presidente dice di non voler ricorrere al consueto scambio di incarichi e risorse per ottenere sostegno politico. Rafael Nieto, senatore del partito di destra Centro democrático, accusa il governo di voler imporre le leggi invece di discuterle.

Valori tradizionali

Finora De la Espriella è sembrato poco incline al compromesso. A ottobre ha nominato come ministro dell’interno Alejandro Ordóñez, ex procuratore generale ultracattolico che da giovane bruciava i libri. La scelta è coerente con un’altra ossessione del presidente: realizzare una “controrivoluzione culturale” per ripristinare i valori tradizionali. De la Espriella ha fatto rimuovere dal museo nazionale decine di opere legate al femminismo, alla diversità sessuale e al processo di pace, e conclude i suoi messaggi con “Viva Cristo re”, nonostante gli avvertimenti dei tribunali sulla laicità dello stato colombiano. Forse spera che la guerra culturale galvanizzi la sua base in vista delle elezioni regionali dell’anno prossimo.

In questo e in altri aspetti segue l’esempio di Donald Trump. La Colombia è entrata a far parte dello Scudo delle Americhe, l’alleanza strategica guidata dagli Stati Uniti per combattere il narcotraffico nella regione. Washington ha già inviato a Bogotá diversi droni per dare la caccia ai criminali. Con il presidente statunitense De la Espriella condivide anche l’estrema permalosità, come dimostra il licenziamento del capo dell’istituto di statistica per aver affermato di non aver trovato prove che il governo Petro avesse manipolato i dati sul mercato del lavoro. I giornalisti critici con il governo hanno perso il lavoro. “C’è una tendenza autoritaria e populista di estrema destra”, dice Nieto.

Le piazze, intanto, si stanno scaldando. Circa 60mila manifestanti hanno preso parte alle proteste antigovernative il mese scorso. De la Espriella li ha liquidati come una “piccola minoranza che vuole fermare la Colombia”. Man mano che il numero dei manifestanti cresce, sarà più difficile mantenere questa linea. ◆ as

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