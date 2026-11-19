L’endometrio è uno strato di tessuto nell’utero il cui spessore cambia durante le diverse fasi del ciclo mestruale. Se non si impianta nessun ovulo fecondato, questo rivestimento di solito si assottiglia e viene espulso con le mestruazioni. Ma nelle donne affette da endometriosi del tessuto simile all’endometrio comincia a crescere al di fuori dell’utero. Questa condizione può deformare e far aderire tra loro gli organi pelvici, tra cui l’uretere, la vescica e l’intestino, e perfino diffondersi nella parete addominale, provocando nausea, vomito e dolori insopportabili. Si stima che 190 milioni di donne ne soffrano.

La medicina non è in grado di curare l’endometriosi e i trattamenti sono inadeguati. Le sue cause sono ancora in gran parte sconosciute. Per avere una diagnosi possono volerci quasi nove anni e procedure chirurgiche invasive come la laparoscopia (in cui piccole telecamere vengono inserite attraverso un’incisione nell’addome) e la biopsia (in cui vengono prelevati campioni di tessuto da analizzare). Anche in questi casi, i risultati non sempre corrispondono ai sintomi, rendendo difficile valutare la gravità della patologia.

Menshalena (iStock/Getty)

Fortunatamente negli ultimi anni ci sono stati sviluppi scientifici promettenti. “C’è stata una forte crescita della consapevolezza”, dice Krina Zondervan dell’università di Oxford. Anche la disponibilità di più dati sulle pazienti è stata d’aiuto. Australia, Danimarca, Francia e Spagna hanno lanciato piani per migliorare l’assistenza clinica o hanno aumentato i finanziamenti. Dopo decenni d’incertezza, i ricercatori stanno rapidamente progredendo verso una comprensione più chiara delle forme che l’endometriosi può assumere, metodi diagnostici meno invasivi e possibili trattamenti.

Il lavoro di Zondervan ha contribuito a questa trasformazione. Nel 2023 lei e i suoi colleghi hanno pubblicato i risultati di quello che all’epoca era il più ampio studio mai condotto sull’endometriosi. La ricerca ha messo a confronto i dati genetici di 60mila donne affette dal disturbo con quelli di altre 700mila che non lo avevano. Tra i marcatori genetici comuni nelle pazienti ne sono stati individuati alcuni collegati ad altre patologie dolorose e infiammatorie. Questo suggerisce delle possibili soluzioni terapeutiche.

L’anno successivo Zondervan e la sua squadra hanno pubblicato una mappa dettagliata dei tipi di cellule presenti nel rivestimento uterino, comprese quelle annidate in profondità negli strati di tessuto. Questo gli ha permesso di descrivere come le cellule comunicano durante il ciclo mestruale e d’individuare i tipi che hanno più probabilità di essere influenzati dai marcatori genetici associati all’endometriosi.

Ulteriori progressi sono stati compiuti ad aprile, quando un team guidato da Dora Koller dell’istituto di ricerca Sant Pau, in Spagna, ha pubblicato i risultati di uno studio genetico che ha coinvolto 1,4 milioni di donne, tra cui più di 105mila affette da endometriosi. I risultati hanno collegato geni specifici alle risposte del sistema immunitario e ai processi ormonali caratteristici dell’endometriosi, oltre a individuare una connessione con l’affaticamento cronico, un sintomo che i medici spesso sottovalutano. Questo lavoro aiuterà gli scienziati a identificare i fattori di rischio genetici per l’endometriosi.

Koller, che soffre di endometriosi, spiega che i suoi risultati sostengono l’idea che la malattia colpisce tutto l’organismo e non solo la zona pelvica. Aggiunge che il loro studio potrebbe guidare lo sviluppo di nuovi farmaci e fornire indicazioni per applicare all’endometriosi trattamenti già usati per altre malattie dolorose.

Segnali di stress

Anche la ricerca di metodi diagnostici più rapidi e meno invasivi ha fatto progressi. Katherine Burns dell’università di Cincinnati, anche lei affetta da endometriosi, ha studiato i globuli bianchi presenti nel liquido mestruale delle donne con il disturbo, scoprendo che hanno due caratteristiche distintive: i nuclei cellulari sono più piccoli e hanno più lobi rispetto alle cellule sane. Burns sta usando queste informazioni per sviluppare test diagnostici non chirurgici.

Un’altra soluzione si basa su biomarcatori molecolari, come proteine e micro­Rna (piccole molecole che regolano l’espressione genica), coinvolti nella risposta infiammatoria e immunitaria all’endometriosi. A marzo alcuni scienziati hanno riferito che rilevare questi marcatori potrebbe permettere di diagnosticare l’endometriosi. Nel 61,5 per cento dei casi le ecografie vaginali e gli esami di imaging non avevano individuato i segni della malattia.

Un metodo ancora meno invasivo è stato descritto sulla rivista The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health ad aprile. Alcuni ricercatori di Oxford hanno individuato un nuovo mezzo di contrasto (una sostanza iniettata per evidenziare organi e processi biologici) che è ben tollerato dalle pazienti affette da endometriosi peritoneale superficiale, la forma più diffusa della malattia allo stadio iniziale. Il 99mTc-maraciclatide si lega ai recettori cellulari che segnalano un’infiammazione in corso e si accumula nelle aree interessate, che possono poi essere individuate con strumenti di imaging.

Stanno emergendo anche altre possibilità per il trattamento dell’endometriosi. A marzo la svedese Gesynta Pharma ha annunciato di aver avviato la sperimentazione clinica di fase 2 del Vipoglanstat, che blocca un enzima necessario alla produzione di una sostanza chimica correlata al dolore. In questo modo riduce il dolore e l’infiammazione, migliorando la vita delle pazienti. A marzo le autorità statunitensi hanno dato il via libera alla sperimentazione di fase 1 di una terapia non ormonale chiamata Endo-205, che punta a eliminare le lesioni e ridurre il tasso di recidiva.

Gran parte del lavoro svolto finora è stato realizzato con mezzi molto limitati, dice Zondervan. I National institutes of health statunitensi destinano meno dello 0,1 per cento del bilancio all’endometriosi. Con più risorse i ricercatori potrebbero condurre studi clinici su donne provenienti da tutto il mondo, per capire quanto siano variabili gli effetti dell’endometriosi. Potrebbero inoltre raccogliere dati più completi per aiutare a distinguere tra le varie forme della malattia e studiare i diversi tipi di lesioni. Questi progressi potrebbero favorire lo sviluppo di terapie mirate in grado di offrire sollievo a milioni di donne.

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