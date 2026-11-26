Non sono riuscita a staccarmi da The body. Da quando è apparsa sul catalogo di Netflix, poche settimane fa, la serie è stata al centro delle mie conversazioni e dei miei profili social, e a quanto pare sta consumando la coscienza collettiva di tutte le lesbiche che conosco. Ogni reel in cui m’imbatto ha già il like di qualcuno che fa parte della mia rete gay allargata. A giudicare dai numeri l’algoritmo sembra aver capito non solo me, ma anche molte altre persone.

Ambientato nel 2004, questo dramma horror-psicologico segue un gruppo di danza composto unicamente da ragazze cattoliche delle superiori mentre organizzano un catastrofico rituale d’iniziazione ad Halloween, innescando visioni profetiche, isteria di massa in tutta la città e un desiderio saffico represso tra le due leader, Anya (Kristina Bogic) ed Elise (Sara Boustany).

Successo internazionale

Nella sua recensione a quattro stelle, il Guardian ha descritto The body come “un Cruel intentions con l’aggiunta dei rituali satanici”, citando Ragazze nel pallone (2000) e Gonne al bivio (1999) tra i riferimenti queer e millennial-friendly. Pochi giorni dopo l’uscita, l’11 novembre, The body ha fatto irruzione nella top ten di Netflix in 83 paesi. Il gradimento del pubblico su Rotten Tomatoes ha raggiunto un punteggio del 97 per cento.

Non tutti, però, hanno risposto con entusiasmo. Una petizione per chiedere a Netflix di cancellare la serie ha già raccolto 130mila firme. Lanciata prima ancora dell’uscita di The body, la campagna protesta contro la raffigurazione di studenti cattoliche coinvolte in rituali satanici, definendola “un insulto alla fede di milioni di famiglie cristiane”. Ma Quinn Shephard, la showrunner lesbica, ha dichiarato a Variety che l’immaginario religioso rappresenta “la metafora perfetta per la maturazione di una ragazza queer”, parlando di “esperienze di devozione che danno un senso alla vita ma poi impongono una forte repressione”.

Io, per una volta, ho avuto la possibilità di seguire personaggi che posso davvero riconoscere. The body concede alle ragazze lo spazio per essere contraddittorie: devote e ribelli, vulnerabili e crudeli, divertenti e irritanti. Il desiderio queer s’intreccia con una storia molto più ampia, fatta di manipolazione, orrore, religione e potere. L’attrattiva saffica è innegabile, ma la complessità del mondo in cui s’inserisce è ciò che mi ha spinta a continuare a guardare la serie, suscitando in me una domanda cruciale: perché non ci sono altri film e serie come The body?

L’appetito per le serie saffiche non è certo una novità. The l word è andata avanti per sei stagioni tra il 2004 e il 2009. Orange is the new black è stata uno dei primi grandi successi di Neflix, mentre su Prime la serie tratta da Ragazze vincenti ha accumulato 500 milioni di minuti di visualizzazioni solo nella prima settimana.

The body ( Netflix )

Per quanto riguarda i reality, I kissed a girl e The ultimatum: queer love hanno offerto alle donne queer la rara occasione di osservare se stesse alle prese con il caotico mondo delle relazioni sentimentali, ma entrambi i programmi sono stati cancellati dopo un paio di stagioni. La brodaglia etero di The bachelor e Love island, invece, continua a scorrere inarrestabile. Un Love island in salsa lesbica reggerebbe sicuramente per diverse stagioni. Immaginatelo: arriva un furgone in vista della prima ricomposizione delle coppie e le ex di tutte (ovvero migliori amiche) aspettano nella Casa Amor. A quanto pare, però, non siamo pronti per una meraviglia del genere.

Quando si tratta di ritrovarsi sullo schermo, gli uomini gay sono messi molto meglio rispetto alle lesbiche. Il pubblico si è innamorato di Heated rivalry, Heartstopper, Overcompensating e Boots. Giusto così. Anch’io ho due occhi che funzionano. Nel cinema la situazione non cambia. Chiamami col tuo nome, Moonlight e Brokeback mountain hanno accumulato 20 candidature agli Oscar e sette statuette. Mi sono ritrovata a singhiozzare davanti ai titoli di coda di La bola negra, candidatura spagnola per gli Academy awards.

Naturalmente l’Academy non è l’unico arbitro della grande arte, ma riflette ciò che la cultura in senso allargato ritiene meritevole di canonizzazione. Apparentemente, il cinema saffico non lo è. Cate Blanchett ha sbalordito tutti in Carol, ma il film non ha vinto Oscar nonostante le sei nomination. E Ritratto della giovane in fiamme è stato ignorato. Ma non scambiate la mia frustrazione per disapprovazione: quest’anno mi vedrete sicuramente alla prima di Club kid di Jordan Firstman. Tuttavia, anche se mi sento vicina ai protagonisti grazie alla loro identità queer, non sono particolarmente attratta dagli uomini sexy.

Presenza in calo

Sfortunatamente, a prescindere dal genere, la rappresentanza queer è in calo. Pubblicato all’indomani dell’uscita di The body, il rapporto 2025-26 Where we are on tv della ong Glaad ha riscontrato che l’anno scorso la presenza lgbtq+ si è ridotta in modo quasi drastico. Tra giugno del 2025 e maggio del 2026, i personaggi lgbtq+ sono diminuiti quasi del 25 per cento (da 489 a 369). Per attori e attrici trans le cose vanno ancora peggio.

Arrivare sullo schermo è solo metà dell’opera. Glaad ha verificato che il 38 per cento dei personaggi lgbtq+ presenti in tv in questi anni non tornerà l’anno prossimo, spesso perché le loro serie sono state cancellate o si sono concluse. Al pubblico queer si chiede continuamente d’investire emotivamente in personaggi le cui storie svaniscono prima che abbiano avuto la possibilità di svilupparsi, riducendosi a traiettorie tristemente note: il migliore amico sfacciato (Julien in Emily in Paris), il personaggio definito dall’omofobia o dal trauma del coming out (Naim in Leviticus), il cliché narrativo della morte dei personaggi gay (Lexa in The 100).

È per questo che The body appare così vitale. I suoi personaggi non sono ridotti alla loro sessualità e la serie non cerca di guadagnare punti con la dimensione queer. Al contrario. Tra possessioni demoniache, orrori della carne e un caos sovrannaturale in ebollizione, Elise deve affrontare il dramma molto più mondano ma non meno struggente di essere un’adolescente perdutamente innamorata di qualcuno che non può darle ciò che merita. Elise è talentuosa, sicura di sé, intelligente, eppure niente di tutto ciò la mette al riparo dall’irrazionalità, dalla vulnerabilità e dall’umiliazione di desiderare qualcuno che non la tratta come dovrebbe. È una situazione caotica, contraddittoria e dolorosamente riconoscibile.

Non siamo ossessionate da questa serie solo perché le protagoniste sono gay e affascinanti. Siamo ossessionate perché ci riconosciamo in loro: gay, affascinanti e interessanti. Un’idea rivoluzionaria. ◆ as

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