Ho lasciato i miei piccoli tra i cespugli e tra i platani sono migrata. Spesso da qui passano scoiattolini e merli. Se neanche oggi arriveranno nutrirò i piccoli con la mia coda.

Anna Griva è una poeta, scrittrice e traduttrice greca nata nel 1985. Si è formata tra le università di Atene e Roma. In Italia ha pubblicato il romanzo storico La schiava greca (Crocetti 2026). Questo testo è tratto dalla raccolta Ètsi eìnai ta poulià (“Così sono gli uccelli”, Gavriilidis 2015). Traduzione dal greco di Viviana Sebastio.