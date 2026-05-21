Ho lasciato i miei piccoli tra i cespugli
e tra i platani sono migrata.
Spesso da qui passano
scoiattolini e merli.
Se neanche oggi arriveranno
nutrirò i piccoli con la mia coda.
Poi mi farò tondo il muso
e mi avvierò in città
fingendomi cane.
Se trovate i miei denti spargeteli
amuleti del bosco.
Anna Griva è una poeta, scrittrice e traduttrice greca nata nel 1985. Si è formata tra le università di Atene e Roma. In Italia ha pubblicato il romanzo storico La schiava greca (Crocetti 2026). Questo testo è tratto dalla raccolta Ètsi eìnai ta poulià (“Così sono gli uccelli”, Gavriilidis 2015). Traduzione dal greco di Viviana Sebastio.
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Questo articolo è uscito sul numero 1666 di Internazionale, a pagina 94. Compra questo numero | Abbonati