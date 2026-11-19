Siamo in molti a sentirci meno energici durante i mesi più bui dell’anno. L’unica cosa che vorremmo fare è accoccolarci sotto un plaid, come orsi in letargo. Circa l’8,5 per cento degli olandesi presenta lievi sintomi di questo tipo: più bisogno di dormire, più appetito e meno voglia di partecipare ad attività sociali. Secondo uno studio prospettico sulla variazione stagionale dell’umore nella popolazione dei Paesi Bassi pubblicato nel 1999 su Biological Psychiatry, circa il 3 per cento della popolazione soffriva, invece, di una vera e propria depressione invernale, nota anche come disturbo affettivo stagionale (Sad, seasonal affective disorder). “Il picco è tra novembre e febbraio, mentre durante l’estate queste persone non presentano nessun problema”, spiega Ybe Meesters, psicologo clinico dell’ospedale universitario di Groningen, nei Paesi Bassi, e autore di un libro sull’argomento. È questo che la distingue da una “comune” depressione. Per una diagnosi ufficiale è necessario, secondo Meesters, presentare sintomi importanti per almeno due inverni consecutivi, in modo da individuare con chiarezza uno schema stagionale.

Ma perché questi disturbi si manifestano in inverno? Una spiegazione importante è la mancanza di luce solare. La luce fa funzionare l’orologio biologico, che regola tutti i processi del nostro corpo, come l’umore e gli ormoni del sonno. “La riduzione della luce sconvolge questo sistema”, spiega Meesters. E secondo lui può condurre a una spirale discendente: ci si muove di meno, si mangia di più, si esce poco e s’incontrano meno persone. Tutte cose che possono alimentare la sensazione di tristezza.

Sarebbe lecito aspettarsi, quindi, che la depressione invernale si manifesti più spesso nei paesi nordici, vicini al circolo polare artico, dove il sole non sorge nemmeno. Eppure non è così semplice. Secondo un’analisi sistematica delle ricerche passate, non c’è una correlazione significativa tra la latitudine e la depressione stagionale. Per esempio gli islandesi ne soffrono meno rispetto agli statunitensi della costa orientale, nonostante si trovino molto più a nord.

Anche l’ereditarietà avrebbe un ruolo importante, specificano i ricercatori. L’Islanda è rimasta isolata dal mondo esterno per migliaia di anni, e potrebbe esserci stata una selezione naturale che ha favorito la sopravvivenza di una popolazione che si adatta meglio al buio dell’inverno. Non è da escludere neanche una spiegazione culturale.

Ripristinare l’orologio biologico

Le ricerche dimostrano che la fototerapia può aiutare. È un trattamento che si svolge in strutture specifiche o in ambulatorio. Si può anche fare a casa usando una lampada clinicamente approvata, ma almeno per la prima volta si consiglia la supervisione di un professionista. Ed è importante scegliere un orario al mattino e rispettarlo.

Usare una lampada abbronzante invece non ha alcun effetto. “La luce deve entrare negli occhi e colpire la retina”, spiega Meesters. “In un lettino solare gli occhi vengono coperti a causa dei raggi ultravioletti, che sono dannosi”. Una terapia che dura da una a tre settimane può essere sufficiente per trattare una malinconia invernale. “Spesso basta per ripristinare l’orologio biologico”, afferma la psicologa Sterre Kuiper, che offre trattamenti di fototerapia nella clinica specializzata in salute mentale Parnassia Groep. “Al termine delle sedute raccomandiamo sempre ai nostri pazienti di prendersi cura del loro stile di vita per far funzionare correttamente l’orologio biologico”.

A questo proposito, è importante mantenere una routine, alzandosi e mangiando sempre agli stessi orari, anche se rimandare la sveglia o saltare la colazione sono opzioni allettanti quando si è assonnati e malinconici. Kuiper consiglia di limitare i pisolini durante il giorno: “Se proprio non si riesce a evitarli, è bene cercare di limitarli a un massimo di mezz’ora, e mai dopo le tre del pomeriggio”.

E per favorire un buon riposo notturno bisogna mettere via il telefono dopo le nove di sera. Chi soffre di depressione stagionale tende a ritirarsi come un eremita. Ma uscire è fondamentale, anche perché la luce esterna è più intensa che dentro casa. “Fissare degli impegni ci dà un motivo valido per uscire: per esempio prenotare una lezione in palestra o dare appuntamento a un’amica per un caffè”, suggerisce Kuiper.

Influenza culturale

La psicologa statunitense Kari Leibowitz descrive come la percezione del periodo invernale influenzi il nostro umore nel suo libro How to winter: harnessing your mind­set to thrive in cold, dark or difficult times (Come passare l’inverno: allenare la mente per affrontare il buio, il freddo e i momenti difficili).

Leibowitz ha svolto le sue ricerche a Tromsø, in Norvegia, dove per due mesi il sole si mostra a malapena. È interessante notare come lì la percentuale di depressione stagionale sia più bassa di quanto ci si aspetterebbe. Leibowitz ha chiesto a duecento persone sparse per il paese di compilare un questionario per mappare la loro visione dell’inverno. È risultato che più a nord si andava, più le persone guardavano in maniera positiva a questa stagione.

La conclusione a cui arriva è che il nostro modo di pensare all’inverno è correlato al benessere in quel periodo. Ma attenzione, si tratta di una correlazione, non di un rapporto di causa-effetto. “Confondiamo circostanze oggettive – l’inverno è freddo, buio e bagnato – con esperienze soggettive, come l’idea che si tratti di una stagione triste, noiosa e deprimente”, ha detto Leibowitz al Guardian. “Mentre si potrebbe anche descrivere l’inverno come un periodo intimo, magico e rigenerante”.

Secondo la psicologa, il trucco è imparare ad apprezzare i mesi più bui. “Quando piove, andare al lavoro sarà meno piacevole, ma possiamo trovare quel clima particolarmente adatto per svolgere dei lavori a casa o dedicarci ad attività creative”. Tutto questo vale naturalmente solo per chi soffre di una malinconia leggera. Chi è alle prese con un serio disturbo depressivo non guarisce magicamente cambiando atteggiamento. “Se i sintomi persistono e limitano la nostra vita quotidiana, è bene consultare il proprio medico” consiglia Kuiper. ◆ vf

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