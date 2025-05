Questo ipnotico ed epico film, scritto e magistralmente diretto da Mascha Schilinski, sarebbe un facile favorito per la Palma d’oro, se la giuria non fosse piena di attori. Perché Sound of falling non è un film per attori. I personaggi, per lo più donne, sparsi attraverso un secolo di storia tedesca, sono subordinati alla struttura del film: una serie di quadri intrisi di terrore che collegano quattro famiglie in quattro epoche diverse, nella stessa spettrale fattoria della Sassonia-Ahhalt. Un grandioso arazzo di dolore.

Kevin Maher, The Times