“La Silicon valley ha dimenticato cosa vogliono le persone normali”. Con questo titolo, Elizabeth Lopatto analizza su The Verge lo stato di salute delle aziende tecnologiche. “Un tempo chi produceva software e hardware aveva chiaro che il suo lavoro era servire i suoi clienti”, scrive. “Si trattava di identificare un bisogno e soddisfarlo”. Poi, dopo la crisi finanziaria, gli aspiranti imprenditori si sono messi in testa che il loro compito era inventare il futuro, e che il compito dei consumatori era assecondarlo. Lopatto cita come esempi il metaverso o gli Nft: “Non sono pensati per risolvere un problema di mercato, ma solo per arricchire le aziende”. E per questo sono falliti.