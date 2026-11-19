Arriva il Black friday, il momento dell’anno in cui Amazon fa affari d’oro con gli sconti. Negli Stati Uniti un centro studi progressista che si chiama Groundwork collaborative ha esaminato le dinamiche dei prezzi di 350 prodotti che negli anni passati Amazon aveva presentato in offerta, e ha scoperto che in un caso su tre il prezzo non era più basso di quello del mese precedente e in uno su dieci era addirittura più alto. Ma non è la cosa peggiore che si possa rimproverare all’azienda di Jeff Bezos.

Forse non tutti sanno che Amazon ha una divisione chiamata Aws, Amazon web services, con cui fornisce a imprese, enti pubblici e sviluppatori in tutto il mondo risorse informatiche via internet: calcolo, archiviazione, database, strumenti d’intelligenza artificiale. Sono server che si pagano in base all’uso, senza doverne comprare e gestire di propri. Aws è il principale servizio di cloud computing al mondo e la principale fonte di utili per Amazon: 45,6 miliardi di dollari nel 2025.

Un’inchiesta del Guardian che pubblichiamo sul sito di Internazionale, e a cui hanno lavorato Yuval Abraham, uno dei due registi di Naza, e Harry Davies, uno dei produttori del documentario, ha rivelato che l’esercito israeliano ha caricato 3,5 milioni di foto di palestinesi sui server di Amazon e ha usato il software di riconoscimento facciale dell’azienda statunitense per sorvegliare i palestinesi. E ovviamente Amazon ne era stata informata.

Le foto caricate sui server provengono probabilmente in gran parte dai documenti d’identità (Israele controlla il registro della popolazione palestinese), mentre molte altre, scrive il Guardian, potrebbero essere state scattate ai checkpoint da cui i palestinesi sono obbligati a passare. L’inchiesta fa luce su come l’esercito israeliano si serva dell’infrastruttura di Amazon per accumulare dati personali dei palestinesi, raccogliendoli “in modo indiscriminato, con mezzi invasivi e senza il loro consenso”. ◆