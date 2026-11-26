Il sentiero che verso il monte Rinjani si snodava in alto come se dovesse continuare all’infinito. La vetta del secondo vulcano più alto dell’Indonesia era ancora invisibile, nonostante la luna piena illuminasse il nostro percorso. Ho imprecato per la decima volta: era una delle montagne più impegnative che avessi mai scalato. Da circa due ore io e mio figlio Julien, 21 anni, mettevamo un piede davanti all’altro continuando a scivolare su un pendio ripido e sabbioso. Eravamo a più di tremila metri sul livello del mare, sull’isola di Lombok, a est di Bali, una meta turistica sempre più popolare. L’aria stava diventando rarefatta. La notte precedente, accampati sul bordo del cratere a 2.650 metri, avevamo dormito poco. Inoltre non avevamo creduto a Ogi, la nostra guida, quando aveva detto che dal campo base alla cima ci sarebbero volute tra le quattro e le cinque ore di cammino.

Solo quindici ore prima l’atmosfera era molto più rilassata: io, Julien, mia moglie Ati e una giovane indonesiana di nome Adit avevamo cominciato un trekking di tre giorni per scalare la montagna, accompagnati da due guide e due portatori prenotati tramite un’agenzia consigliata da un amico.

Il viaggio era stato un’idea di mia moglie perché spesso le raccontavo che nel 1990, quando ero studente, ero andato in Indonesia per vedere il cratere del vulcano Rinjani. E visto che anche un nostro amico descriveva con entusiasmo quei posti, lei aveva deciso di andare a vedere con i propri occhi cosa ci avesse tanto affascinato. Come la gran parte dei 450 turisti che ogni giorno sono autorizzati a cominciare la salita verso la cima del Rinjani (per gli abitanti del posto non ci sono restrizioni), avevamo deciso di prendere la via di Sembalun, la più diretta verso la vetta di una montagna che ha un valore spirituale sia per i musulmani sia per gli indù.

La cima più piccola

Rinjani non è il nome originario del vulcano. Conosciuto un tempo come monte Samalas, nel 1257 eruttò con tale forza che, si dice, la sua cenere si sparpagliò in gran parte del mondo. La vetta crollò creando una caldera larga otto chilometri e un lago al suo interno, il Segara Anak. Dopo l’eruzione la montagna prese il nome Rinjani, probabilmente in riferimento alla dea Anjani, protettrice spirituale del vulcano secondo la mitologia locale.

Nel tempo e a causa di varie eruzioni, dal lago emerse una cima più piccola, il monte Barujari, anche conosciuto come figlio del Rinjani. L’attività vulcanica più recente risale al 2016 e due anni dopo un terremoto provocò un piccolo tsunami.

La nostra escursione era cominciata partendo dal villaggio di Sembalun a bordo di un pick-up. Arrivati alla fine della strada abbiamo proseguito in moto per circa venti minuti. Altri escursionisti avevano cominciato la camminata dal villaggio e, mentre li superavamo, un po’ pensavo che non c’era motivo di fare a piedi quel tratto e un po’ mi sembrava di barare.

Prima di cominciare l’escursione, alcuni funzionari hanno controllato i nostri permessi e ci hanno chiesto se avessimo con noi delle salviettine umidificate, dato che sul monte sono vietate. Non ne avevamo, ma nel corso dei tre giorni successivi è apparso fin troppo chiaro che molte persone mentono, oppure che questa domanda non viene fatta a tutti. Le salviettine umidificate, insieme a una gran quantità di altri rifiuti, erano sparse ovunque lungo il sentiero. Uno spettacolo orribile che ha compromesso notevolmente il piacere di questa salita.

A quanto pare ai funzionari del parco nazionale è stato detto che gli escursionisti non amano che gli zaini siano ispezionati perché la considerano un’invasione della privacy, perciò ora preferiscono lasciare che si deturpi la natura invece di far rispettare le regole. Un tipico esempio di mentalità miope della burocrazia. I portatori locali, però, meritano una menzione speciale: autentici fasci di muscoli trasportano ognuno 50 chili di attrezzatura e di provviste sistemati in due ceste fissate a delle aste che tengono in equilibrio sulle spalle. La maggior parte di loro non usa imbottiture e affronta la salita in infradito. Alcuni, simili a hobbit, camminano a piedi nudi. Ma a differenza dei personaggi del Signore degli Anelli, procedono a velocità spedita. I portatori guadagnano cifre oneste per gli standard locali, anche se di solito la stagione escursionistica dura solo nove mesi all’anno (da gennaio a marzo, nel picco della stagione delle piogge, non si può scalare la montagna).

Durante il nostro trekking il tempo è stato perfetto: mentre attraversavamo la foresta che ricopre i pendii più bassi del Rinjani le nuvole ci proteggevano dal sole tropicale. Il sentiero è un misto di radici e sabbia, semplice e piacevole.

Lungo il tragitto abbiamo incontrato escursionisti e portatori in entrambe le direzioni, anche se chi scendeva verso Sembalun aveva fatto una versione più breve del trekking: erano andati in cima ed erano scesi nell’arco di due giorni, senza visitare il lago di Segara Anak, a differenza di quanto avevamo in programma noi. Cinque ore dopo siamo arrivati sul bordo del cratere. Da un lato si ergeva la vetta, una punta affilata protesa verso il cielo, dall’altro c’era il cratere, ancora avvolto da soffici nuvole bianche. Le nostre guide avevano previsto che il tempo sarebbe migliorato, e così è stato, regalandoci un panorama bellissimo sul lago Segara Anak e sul monte Barujari.

Dopo una cena sostanziosa – il cibo, squisito, veniva preparato al momento – ci siamo accampati per un breve riposo notturno. Mia moglie non voleva affrettare la salita verso la vetta, così abbiamo deciso di partire dopo l’una di notte, un’ora prima di quando si mette in cammino la maggior parte dei turisti. Siamo partiti in orario, ma dopo un’ora Ati ha deciso che la salita era troppo dura. È tornata indietro con una guida mentre il resto del gruppo ha proseguito. Partendo un’ora prima abbiamo avuto il vantaggio di trovare il percorso abbastanza libero. Nelle parti più affollate era tutto un groviglio di torce da testa che si snodava lungo il sentiero.

Ogi aveva ragione, ci sono volute quattro ore e un bel po’ di imprecazioni per arrivare in cima. Ma ne è valsa la pena, nonostante la folla di duecento persone già presenti quando poco dopo le sei del mattino abbiamo visto l’alba. Mentre il cielo s’illuminava verso ovest abbiamo potuto scorgere il monte Agung, la vetta più alta di Bali. A est, invece, era visibile il monte Tambora, sull’isola di Sumbawa: la sua eruzione nel 1815 fu uno degli eventi vulcanici più significativi della storia, che nel 1816 provocò in Europa il celebre “anno senza estate”.

L’eterno dilemma

Il fondo di scisto sabbioso che aveva suscitato le imprecazioni all’andata si è rivelato fantastico al ritorno, perché abbiamo corso e saltellato per gran parte della discesa verso l’accampamento al bordo del cratere. Se la vetta era stata un’esperienza mozzafiato, le 36 ore successive sono state altrettanto spettacolari. Lasciato il cratere siamo scesi verso il lago, dove ci siamo goduti un bagno rigenerante in una meravigliosa sorgente termale, e abbiamo montato le tende. Il giorno seguente abbiamo attraversato la valle di Torean fino all’omonimo villaggio.

Il paesaggio era magnifico: cascate, pinete, fiumi colorati dallo zolfo, sorgenti termali e pareti rocciose popolate da scimmie. A tratti il panorama mi ha ricordato le Alpi e in alcuni casi il Lake district inglese o le Highlands scozzesi. Ho perso il conto delle diverse sfumature di verde che abbiamo incontrato.

Il tempo è stato propizio: a differenza della salita stavolta non c’erano nuvole e abbiamo potuto ammirare una vista spettacolare verso valle. Alcune guide dividono questo tratto dell’escursione in due giorni, ma si può fare tranquillamente in una sola giornata. Però siamo arrivati al resort sulla spiaggia solo verso le nove di sera.

Il giorno dopo, nuotando in mare, non ho potuto fare a meno di ripensare all’eterno dilemma: sono meglio le vacanze in montagna o al mare? Lombok ci ha offerto entrambe le cose e, a parte qualche inconveniente, una miriade di ricordi fantastici. ◆ nv

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