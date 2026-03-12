Nicholas è un giornalista di The Local, una rivista indipendente canadese che pubblica articoli lunghi. Ogni settimana riceve decine di proposte da parte di giornalisti freelance che deve selezionare, controllare e pubblicare. Mentre cerca idee per un’inchiesta sulla sanità riceve un’email da una giovane giornalista con cui non aveva ancora collaborato, Victoria Goldiee. Nel suo curriculum cita collaborazioni con testate prestigiose come The Guardian e The Cut, ma anche con diretti concorrenti di The Local come The Walrus e Maisonneuve. Goldiee propone un articolo su come la privatizzazione della sanità canadese stia avvicinando l’esperienza dei pazienti a quella degli abbonati ai servizi di streaming come Netflix o Spotify. Nell’email ci sono anche pezzi di interviste già realizzate con professionisti del settore. L’idea, il tempismo e il profilo di Goldiee sono così interessanti che quasi non sembrano veri. Nicholas comincia quindi a indagare sui suoi articoli scritti in passato. Chiama le persone di cui sono citati dei virgolettati, le quali negano di aver mai rilasciato un’intervista a tale Victoria Goldiee, pur riconoscendo che le citazioni sono in linea con il loro pensiero. Così Nicholas chiede un appuntamento con Victoria per scoprire se è una persona reale o solo un avatar alimentato dall’intelligenza artificiale.