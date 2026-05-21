Sul memoriale delle vittime della guerra in Vietnam a Wash­ington gli ultimi tre nomi sono dei tre marines che non sono mai tornati dall’ultima battaglia avvenuta sul container Mayagüez, nell’odierna Cambogia. Tra quei nomi c’è anche quello del caporale Jo­seph Nelson Hargrove. Il 12 maggio del 1975 tre elicotteri statunitensi furono abbattuti, 38 soldati morirono mentre altri furono prima catturati e poi liberati dal regime di Pol Pot. Alla conta però mancavano Joseph Hargrove e due suoi compagni, di cui per decenni non si è più saputo nulla.

Kerry, cugino di Hargrove, decide di mettersi alla loro ricerca. Fa due viaggi nell’isola di Koh Tang, in Cambogia, ma senza ottenere risultati. Fino a quando una telefonata di un vecchio marine in punto di morte non dà inizio alla scoperta della verità. StoryCorps è uno dei progetti più longevi dell’audio nell’era della distribuzione digitale. Fondato nel 2003 dal documentarista David Isay, è una collezione di brevi storie biografiche raccontate direttamente, raccolte prima con uno studio itinerante dentro una roulotte, poi con alcuni studi nelle grandi città e infine online grazie a un servizio di messaggeria digitale. Un archivio coltivato da più di vent’anni che si prepara a raggiungere un milione di testimonianze archiviate alla libreria del congresso degli Stati Uniti.