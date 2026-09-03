Da mesi insieme alla sua squadra Rosero ispeziona un’area pianeggiante dove, a quanto sospettano gli abitanti, un tempo si era accampato un gruppo armato: uno di quei posti in cui gli ordigni erano stati piazzati a difesa del luogo e poi lasciati lì. Se a metterli siano stati paramilitari, guerriglieri, narcotrafficanti o altri gruppi armati è difficile dirlo, e in fondo poco importa. In Colombia questi gruppi difendono i loro nascondigli, le piantagioni di coca o le rotte del contrabbando con cariche esplosive spesso rudimentali.

Secondo i dati ufficiali, nel 2025 solo in Colombia 136 persone sono state ferite o uccise dalle mine. Dal 1990 le vittime sarebbero almeno dodicimila. Trovare gli ordigni prima che siano loro a trovare le vittime: è con questo obiettivo che anche oggi Mayra si addentra nella foresta pluviale della montagna. Il suo lavoro è finanziato, almeno per ora, dal ministero degli esteri tedesco.

A un primo sguardo questa regione della Colombia potrebbe sembrare un paradiso, se solo si potesse chiudere un occhio sui conflitti decennali tra esercito, cartelli della droga, gruppi guerriglieri di sinistra e paramilitari di destra; sulla scorsa campagna elettorale presidenziale, che ha scatenato una nuova ondata di violenza, e sulle innumerevoli mine antipersona disseminate ovunque.

Circondata da montagne alte fino a tremila metri, torrenti cristallini e mandrie di bovini, questa parte della Colombia ricorda quasi l’Austria. Ma se sulle Alpi le valli sono densamente abitate e le vette selvagge, a Nariño spesso succede il contrario: le cime sono coltivate, con numerosi allevamenti e campi di patate, mentre le valli, strette tra pareti quasi verticali, restano in gran parte incontaminate.

Le mine antipersona ancora sepolte in giro per il mondo potrebbero essere perfino cento milioni, stando alle stime della rete di ong Campagna internazionale per il bando delle mine antipersona. Dal 1997, data dell’entrata in vigore della Convenzione di Ottawa che vieta le mine antipersona, si sono fatti notevoli passi in avanti: all’epoca gli stati e i territori contaminati erano 88, oggi sono 57.

Ogni mattina Rosero si sveglia nel letto a castello di un piccolo alloggio condiviso nel remoto villaggio di El Vergel, nel dipartimento colombiano di Nariño, dove i guerriglieri del gruppo Comuneros del sur sfidano l’autorità dello stato. Dopo colazione sale su una jeep contrassegnata su tutti i lati dal simbolo di un fucile sbarrato in rosso e dalla scritta “no armas” (niente armi). Un breve tragitto lungo le piste sterrate e poi scende dal fuoristrada con un giubbotto antiproiettile, attraversa un prato in salita tra le mucche e scompare nella foresta. Il cellulare lo lascia a casa. I guerriglieri le hanno proibito di portarselo dietro. È meglio obbedire, dato che non si sa mai se ci s’imbatterà in un posto di blocco. Da quel momento in poi deve fare attenzione a dove mette i piedi: un solo passo falso potrebbe rivelarsi fatale.

a morte si nasconde in bottiglie di Coca-Cola, cassette di legno e palloni da calcio: in Colombia le mine antipersona artigianali infestano campi, foreste e villaggi. Se delle vite vengono risparmiate è solo grazie al lavoro degli artificieri che distruggono gli ordigni piazzati da cartelli della droga, guerriglieri e gruppi paramilitari. Una di loro è Mayra Jiselly Rosero Andrade, che lavora per l’organizzazione non governativa Handicap international.

Rosero racconta di essere diventata artificiera per via della sua curiosità e del desiderio di aiutare gli altri. La sua squadra è composta da dieci persone, tra uomini e donne. Lavorano sei giorni alla settimana per sei settimane di seguito, poi hanno due settimane di pausa.

“All’inizio avevo una paura tremenda”, racconta. Oggi fare la sminatrice è diventata una routine. “Ho imparato tanto e questo mi dà sicurezza”, spiega.

L’organizzazione non governativa per cui lavora, la Handicap international, è stata fondata nel 1982 da due medici francesi e si batte per i diritti delle persone con disabilità in tutto il mondo. In Colombia è attiva anche nel sostegno alle vittime delle mine antipersona e nella bonifica dei territori contaminati dagli ordigni.

Per questo nei giorni di lavoro Mayra Rosero trascorre ore nella giungla. Spesso lei e i suoi colleghi devono rimuovere parecchia vegetazione e tanto fogliame prima di poter esaminare il terreno. Procedono mantenendo una grande distanza di sicurezza gli uni dagli altri: a seconda del terreno, da dieci fino a cinquanta metri, in modo che le ricerche di uno non mettano in pericolo le vite degli altri. I metal detector sono utili solo in parte quando si ha a che fare con gli ordigni artigianali, spesso costruiti con materiali vari di ogni tipo. Per questo bisogna scavare molto, usando pale, rastrelli e sonde. Gli artificieri scavano sempre di lato, con un’angolazione obliqua, perché le mine saltano in aria con la pressione dall’alto. Per intere giornate avanzano solo di pochi centimetri alla volta, tra la speranza di trovare un ordigno e la paura di saltare in aria.

Mayra Rosero è originaria di questa regione della Colombia e si definisce una campesina, una piccola agricoltrice. Prima di diventare artificiera ha lavorato a lungo nella fattoria dei genitori.

Fare la sminatrice è anche un modo per guadagnare qualcosa in una zona rurale, quella di Nariño, in cui le opportunità scarseggiano. Ma per Mayra è molto più di un semplice lavoro. Lo fa soprattutto per la sua comunità. “Per permettere alla gente di camminare sicura per le strade, di andare al fiume, e ai bambini di giocare all’aperto senza correre rischi”, dice.

Gli abitanti del posto segnalano i luoghi sospetti agli artificieri: a volte dopo mesi di ricerche non viene trovata nemmeno una mina; in altri casi, invece, ne escono decine. Ma il loro lavoro è comunque fondamentale. Se non viene scoperto niente, si elimina per lo meno il sospetto, e gli abitanti possono tornare a usare le proprie terre in tranquillità.

Le doti principali di una sminatrice sono coraggio e pazienza. Rosero lavora con la Handicap international dalla fine del 2025. Ma solo di recente ha trovato per la prima volta quello che cercava e, allo stesso tempo, temeva: una trappola esplosiva, piazzata per uccidere o mutilare.

Girando per i remoti villaggi attorno a Samaniego si capisce una cosa: le mine sono come una maledizione che pesa sulla terra. Restano sepolte anche quando i combattimenti in una regione sono finiti da tempo e gli sfollati sono tornati finalmente a casa. Una maledizione che colpisce particolarmente il popolo indigeno dei pasto. Negli ultimi anni le loro terre nelle regioni montuose di Nariño sono state segnate da un’ondata di violenza. Le persone sono state minacciate e uccise.