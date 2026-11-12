La zona colpita misura 530 ettari, l’equivalente di 740 campi di calcio. A settembre gli ambientalisti finlandesi hanno lanciato l’allarme dopo aver scoperto che in due posti, Muhos e Kajaani, Google aveva cominciato a disboscare vaste aree senza aspettare la valutazione d’impatto ambientale. Hanno avvertito le autorità competenti, che hanno subito aperto un’indagine. Così è venuto fuori che a Google mancava anche la concessione edilizia necessaria per costruire i suoi data center. Per di più, i piani regolatori della zona non erano ancora entrati in vigore.

A quel punto la autorità hanno ordinato la sospensione dei lavori, ma il danno è già stato fatto. Il problema non è solo l’abbattimento degli alberi: lo strato superficiale del suolo è stato asportato e parzialmente sostituito; sono state costruite strade d’accesso e scavati fossati; il mancato deflusso dell’acqua piovana ha provocato l’allagamento del cantiere. L’impatto sull’ambiente ormai è irreversibile. In un paese noto per gli eccessi della burocrazia e per l’ossessivo controllo statale, il caso sta suscitando grande indignazione: i finlandesi si chiedono come sia potuto succedere.

Condizioni ideali

A inizio settembre tutti nutrivano ancora grandi speranze: Google aveva appena annunciato di voler investire tredici miliardi di euro in Finlandia. Le autorità locali di Muhos e Kajaani erano fuori di sé dalla gioia. In un’intervista alla tv pubblica Yle, il presidente del consiglio comunale di Muhos aveva definito il piano una decisione memorabile. In Finlandia l’economia ristagna da vent’anni e il tasso di disoccupazione è uno dei più alti d’Europa. Le condizioni del paese sono ideali per i data center: il clima fresco, un’offerta affidabile di energia elettrica e la stabilità politica attirano le aziende del settore. In Finlandia sono in cantiere 145 progetti. A Muhos e a Kajaani si sperava di avere migliaia di posti di lavoro e ricche entrate fiscali.

Quando sono stati annunciati gli investimenti, a Muhos i lavori erano già cominciati, ma nel comune la cosa non ha sollevato critiche. Anzi, parlando ai microfoni di Yle, il presidente del consiglio municipale aveva raccontato soddisfatto dei camion che attraversavano giorno e notte il paese. Per un comune di novemila abitanti quel progetto era importante.

Ma a un certo punto molti cittadini sono passati dalla gioia alla rabbia. Le polemiche sono aumentate quando sono emersi i dettagli di un caso risalente a sette anni fa, in cui Google si era già fatta beffe delle leggi finlandesi sulla tutela dell’ambiente: nel 2018 e nel 2019 l’azienda aveva abbattuto senza permesso degli alberi nel suo stabilimento di Hamina, distruggendo l’habitat dello scoiattolo volante, una specie protetta.

Ora quasi centomila persone hanno firmato una petizione per chiedere regole più severe per i data center. Resta da vedere a cosa servirebbero quando già quelle attuali non sono rispettate. Molti si chiedono se Google abbia agito deliberatamente o per ignoranza. Ma anche le amministrazioni comunali e le autorità di vigilanza hanno le loro colpe. All’inizio dell’estate l’ufficio per il controllo dell’attività edilizia del comune di Muhos aveva concesso alla Tuike Finland, un’azienda controllata da Google, il permesso di cominciare i lavori preliminari per costruire i data center. A quel punto era già stata abbattuta un’ampia area della foresta circostante. In un’intervista al quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, il funzionario dell’ufficio ha raccontato di aver ricevuto pressioni dai legali di Google, che si sarebbero appellati a un articolo della normativa edilizia per controbattere alle sue perplessità. Sulle prime l’ispettore avrebbe voluto aspettare l’esito della valutazione d’impatto ambientale, ma alla fine ha ceduto alle pressioni.

Nella comunicazione che ha inviato a Google, l’ente di vigilanza ha sottolineato che il via libera del comune non sollevava l’azienda dall’obbligo di attendere l’esito della valutazione d’impatto ambientale. Ma c’è da chiedersi per quale motivo l’ente non sia intervenuto prima: sapeva dell’avvio del cantiere di Muhos già ad agosto, ma si è attivato solo a ottobre, quando gli ambientalisti hanno denunciato il caso.

Google ha dichiarato che non aveva intenzione di violare le leggi finlandesi e che aveva informato tempestivamente le autorità competenti. L’azienda riteneva che in base alla normativa forestale e a quella edilizia le operazioni di disboscamento a Muhos e a Kajaani si potessero effettuare mentre la valutazione d’impatto ambientale era ancora in fase di elaborazione. La normativa forestale, in realtà, si applica solo se le superfici disboscate sono successivamente rimboscate, cosa che evidentemente non è prevista quando si costruisce un data center.

L’ente di vigilanza e un privato cittadino hanno sporto denuncia alla polizia. Anche se gli esperti concordano sul fatto che Google abbia violato la legge, il colosso statunitense non dovrà temere conseguenze, perché al momento la legislazione sulla valutazione d’impatto ambientale non prevede sanzioni. Il governo, però, vuole rendere più severa la normativa sulla tutela delle foreste.

Ora Google deve presentare all’ente di vigilanza un piano di drenaggio dettagliato e studiare in che modo la rana montana potrà riprodursi sul sito dopo la costruzione dei data center. Nel frattempo l’azienda si è scusata e si è impegnata a riforestare un’area di 130 ettari nel comune di Muhos. Resta ancora da capire se avrebbe mai ottenuto il permesso di disboscare la zona. Ma per la natura cambia poco: i danni sono ormai irreversibili. ◆ fp

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