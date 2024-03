Sven Holm

Termush

Farrar, Straus and Giroux

Breve romanzo ipnotico, scritto negli anni sessanta, arrivato ora negli Stati Uniti e non ancora tradotto in Italia. Dopo un cataclisma nucleare, un uomo vive in un resort di lusso trasformato in santuario per ricchi. Il danese Sven Holm è morto nel 2019.