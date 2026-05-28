Un insegnante di storia nel Massachusetts contemporaneo, apparentemente stabile, in realtà è tormentato da solitudine e da crisi personali. Elizabeth Strout è nata a Portland, nel Maine, nel 1956.
Romanzo brillante e caotico: Adora, filosofa stoica, divorziata di New York, è trascinata in una storia che mescola amicizie femminili, sentimenti, misteri artistici e traumi del passato. Semple è nata in California nel 1964.
Romanzo intenso che racconta l’amicizia tra due ragazze cresciute nella Louisiana degli anni cinquanta e accomunate dalla perdita della madre. Tayari Jones è nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1970.
Un ex insegnante d’inglese di New York ricorda due suoi studenti provenienti da ambienti diversi, Jacob e Clara, seguendoli dall’infanzia fino all’età adulta. Brian Platzer è nato a New York.
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Questo articolo è uscito sul numero 1667 di Internazionale, a pagina 84. Compra questo numero | Abbonati