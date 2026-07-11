Uno dei Golia dei nostri tempi, la Russia di Vladimir Putin, sembra aver trovato un Davide in grado di fermarlo, l’Ucraina. La caduta del colosso potrebbe passare per i distributori della benzina, dove da giorni i russi formano lunghe file perché le principali raffinerie del paese sono state colpite duramente dai droni fabbricati da Kiev facendo leva sulla propria intelligenza e anche sui mezzi forniti dall’occidente, in particolare dall’Unione europea (occidente, ormai, è una nozione praticamente rinnegata dagli Stati Uniti di Donald Trump, convinti che la forza e non il diritto muovano il mondo).

Non siamo davanti all’effetto di attacchi isolati i cui danni sono riparati in pochi giorni. Dall’inizio del 2026 le incursioni ucraine sono diventate sistematiche e hanno messo in ginocchio almeno otto delle dieci principali raffinerie di petrolio della Russia. L’ultima in ordine di tempo è quella di Omsk, che si trova in Siberia, molto lontano dal confine con l’Ucraina (circa 2.700 chilometri). L’impianto è in grado di lavorare, a regime, 460mila barili di greggio al giorno.

Le difficoltà non riguardano alcune regioni isolate del paese, ma anche le due principali città, Mosca e San Pietroburgo, dove la situazione è critica. Gli abitanti cominciano a vedere le conseguenze della guerra di Putin in forma di grandi incendi, nubi tossiche e soprattutto di un’improvvisa carenza di carburante al distributore.

Important Stories, un sito d’informazione russo indipendente, racconta la situazione a Mosca. Il Cremlino ormai sa bene che è impossibile rifornire adeguatamente l’intera area metropolitana della capitale: “Foto e video di code alle stazioni di rifornimento di Mosca compaiono quotidianamente e le principali catene di distributori stanno imponendo limiti alla quantità di carburante venduta”.

L’economista Sergey Aleksashenko, ex vicepresidente della banca centrale, ha dichiarato che “Mosca non può restare senza benzina. Posti periferici come Samara e Mordovia possono essere lasciati indietro. Quando la benzina finirà a Mosca, diranno di portare nella capitale tutto quello che c’è”.