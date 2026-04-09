Natasha S è una poeta nata in Russia nel 1987 e residente in Islanda dal 2012. Nel 2022 è stata la prima scrittrice straniera a vincere il prestigioso premio letterario islandese Tómas Guðmundsson per la raccolta Máltaka á stríðstímum (“Apprendimento di una lingua in tempo di guerra”, Una útgáfuhús 2022), da cui è tratto questo testo. Traduzione dall’islandese di Silvia Cosimini.